雲林地檢結合MOOVO公共自行車 創新宣導全民騎出防詐新浪潮

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】近年詐騙案件層出不窮，假投資、假檢警、假愛情、假網購等詐術不斷翻新。為強化民眾防詐意識、守護縣民財產安全，雲林地檢署創新結合在地公共自行車系統「MOOVO」，自114年11月3日起於全縣215個租賃站同步推出「騎出防詐意識、守護你我錢包」宣導行動，打造全台首創的「移動式防詐平台」。

MOOVO 公共自行車於北港鎮武德宮前之畫面。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

雲林地檢署表示，此次活動將「詐騙零容忍」、「識詐防詐、全民守護」等標語印製於MOOVO公共自行車車身，讓反詐資訊隨民眾穿梭街巷，潛移默化地傳遞法治觀念。同時結合法務部授權角色「柴語錄」與地檢署自創形象「雲檢Mirai」，以卡通插畫風格增添親和力，讓防詐教育更貼近年輕族群與一般通勤族。

據MOOVO營運統計，斗六火車站前站、民生公園、斗六家商、斗六高中及雲林科技大學為最熱使用據點。地檢署期望藉由這項創意合作，將防詐觀念帶入日常通勤、觀光及校園活動中，讓更多人能在輕鬆騎乘中吸收反詐知識，提升自我防護力。

雲林地檢署推出「騎出防詐意識、守護你我錢包」宣導行動，打造全台首創的「移動式防詐平台」。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

雲林地檢署指出，近期偵辦多起跨境詐騙案中，不肖集團經常假冒政府機關、製作高仿真網站詐取個資與金錢。因應政府「普發現金」政策上路，詐騙集團再度以「補助申請」、「帳戶異常」等名義行騙。地檢署呼籲民眾，遇到可疑訊息務必冷靜查證，切勿依指示操作ATM或點擊不明連結。真正的檢警及司法人員絕不會以電話要求轉帳或監管帳戶，若有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線。

除公共自行車合作外，雲林地檢署亦積極推動社區巡迴講座、防詐短片及社群宣導，讓檢察官走出偵查庭、走進社區，透過生活化互動讓防詐意識「動起來、活起來」。

雲林地檢署強調，打擊詐騙不僅是司法機關的責任，更需要全民共同參與。未來將持續結合地方政府、企業與教育單位，共同打造全民防詐防線，守護雲林鄉親的財產安全，讓「識詐、防詐、拒詐」成為全民共識。

