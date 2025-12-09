▲雲林地檢署偵辦王姓男子持刀攻擊鄰居案件說明。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】王男(43歲)與陳男(63歲）係鄰居，因王男認遭陳男及其家人監控、跟蹤，雙方素有嫌隙。王男於民國114年12月8日11時2分許，見陳男駕駛自用小貨車返回雲林縣虎尾鎮住處，竟徒手將陳男強拉下車，並以手臂勒住陳男脖子，再持菜刀朝陳男頭部揮砍，致陳男受有頭皮撕裂傷5公分之傷害。雲林縣警察局虎尾分局獲報後旋即到場，以現行犯逮捕王男，並扣得上開菜刀1支。

王男於同日晚間解送至雲林地檢署，經雲林地檢署黃眹瑋檢察官訊問後，認其涉犯刑法第271條第2項、第1項之殺人未遂、第304條強制、第305條恐嚇等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上有期徒刑之重罪，且王男與陳男家人素有糾紛，曾表示要對陳男家人不利，有相當理由認為王男有逃亡可能，及反覆實施殺人及恐嚇犯行之虞，於深夜向臺灣雲林地方法院聲請羈押獲准。

此案王男涉犯殺人犯行，而殺人罪係10年以上重罪，自115年1月1日起將屬於國民法官案件，故此案後續將由雲林地檢署國民法官專組團隊協同偵辦此案，確保案件於審理時之完整性。至於王男有無精神疾病問題，後續將一併調查，以判斷其行為時有無精神障礙或心智缺陷而影響其行為能力。