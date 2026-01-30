雲林地檢署宣講排黑條款 重申嚴查賄選守護選舉公正

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林地方檢察署為強化選務人員法令認知並維護選舉公平，於1月21日及28日受邀前往雲林縣選舉委員會，針對縣內各鄉鎮市選舉業務承辦人，辦理公職人員選舉罷免法第26條「排黑條款」專題講習。活動由雲林地檢署主任檢察官朱啓仁主講，透過法條說明與實務案例解析，協助選務人員及有意參選者正確認識相關規範，確保選務作業依法進行。

主任檢察官朱啓仁於課程中，詳細說明排黑條款的立法目的、適用範圍與實務認定重點。（圖／雲林地檢署提供）

主任檢察官朱啓仁於課程中，詳細說明排黑條款的立法目的、適用範圍與實務認定重點，並指出，曾因違反貪污治罪條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法或加重詐欺等重大犯罪，經判決有罪確定者，依法不得登記為公職人員候選人，即使已服刑完畢或事隔多年，仍可能受到參選資格限制，提醒有意參選者務必事前審慎檢視自身條件。

講習中亦同步進行反賄選宣導，朱主任強調，現金買票、贈送禮品、餐宴或旅遊招待等行為，均屬賄選違法態樣，一經查獲，除須負擔刑事責任外，亦可能導致當選無效。雲林地檢署將持續秉持「有聞必查、有據必辦」原則，整合檢、警、調、廉政、移民等機關力量，全力投入選舉查察工作，對任何破壞民主選舉制度的不法行為，均依法嚴辦，以維護選舉公正與社會信賴。

