雲林地檢署春節暖心關懷更生人 「說話藝術」課程＋防詐教育同時上線

春節社區關懷暨反賄識詐宣導活動大合照。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為傳遞年節溫馨並厚植法治根基，臺灣雲林地方檢察署今（6）日攜手財團法人臺灣更生保護會雲林分會、雲林縣榮譽觀護人協進會，在虎尾鎮多功能活動中心舉辦「馬報春暉幸福至．闔家團圓慶新年」春節關懷活動。活動現場聚集近80名更生朋友及其家屬，透過手作掛飾、親職講座及心理課程，注入溫暖。雲林地檢署指出，司法任務不應僅限於偵查與懲處，透過與民間團體共構的社會安全網，推動柔性司法與預防工作，才是長治久安的根基。

黃智勇檢察長(右三)、張富鈞主任檢察官(左二)與慈復華理事長(右二)、涂金助主任委員(左三)與林柏蒼書記官長(左一)、鄭書琴主任觀護人(右一)一同致贈慰問品給更生人代表，象徵「馬報春暉幸福至．闔家團圓慶新年」。（圖／記者洪佳伶翻攝）

雲林地檢署檢察長黃智勇、臺灣更生保護會雲林分會主任委員涂金助，以及雲林縣榮譽觀護人協進會理事長慈復華親自出席。黃檢察長表示，家庭支持是更生人復歸社會的重要力量，本次特別安排心理師開設「春節說話術」課程，引導與會者以同理心回應長輩關心，化解節慶期間常見的溝通壓力，促進家庭關係修復。涂主委與慈理事長亦指出，更保與榮觀長期站在輔導第一線，未來將持續投入資源，提供更生家庭心理諮商及就業轉介服務，協助其穩定生活。隨後，由黃檢察長、涂主委與慈理事長共同發放慰問金及生活物資予14戶弱勢家庭，期勉更生人以正向態度迎向新生活。

除溫馨關懷外，活動亦融入防詐騙法治教育宣導。會中播放雲林地檢署最新製作之《假幣店、真水房》宣導短片，由辦案檢察官現身說法，揭露詐騙集團利用實體店面掩護虛擬貨幣洗錢的陷阱。地檢署特別說明，本次影音內容取材自真實案例，旨在讓宣導告別教條化，透過視覺衝擊讓民眾具備「識詐」免疫力。雲林地檢署強調，透過短影音能落實「依法嚴辦」的執法透明度，結合更保、榮觀的社區宣導能量，能更有效從源頭強化社會防詐韌性。

心理師開設「春節說話術」課程，引導與會者以同理心回應長輩關心，化解節慶期間常見的溝通壓力，促進家庭關係修復。（圖／記者洪佳伶翻攝）

針對預定於115年11月28日舉行之九合一選舉，黃檢察長重申「查賄就是最好的反賄選宣導」，強調檢方、警察、調查單位將依相關規定嚴查各項妨害選舉情事，並呼籲民眾善用檢舉專線（0800-024-099撥4），最高可依制度核發500萬元檢舉獎金。檢方指出，查賄作為已全面部署，將加強蒐證各類不法資助或境外勢力介入情形，並對檢舉人身分嚴格保密，期盼全民共同守護雲林民主環境，確保選舉公平公正。