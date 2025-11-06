雲林地檢署破獲跨國詐欺機房，遠端系統商落網，偵結起訴機房成員及系統商共十三人。（檢署提供）

▲雲林地檢署破獲跨國詐欺機房，遠端系統商落網，偵結起訴機房成員及系統商共十三人。（檢署提供）

雲林地檢署檢察官黃薇潔於一一三年六月間接獲情資，發現有詐騙集團在雲林地檢署轄內架設機房，遂指揮內政部警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心、臺中市政府警察局大雅分局、雲林縣警察局北港分局等司法警察成立專案小組。經蒐證完備後，在雲林縣北港鎮某三處民宅，破獲詐欺集團所承租設立之話務機房，接續當場逮捕機房手及機房承租人黃男（四十歲）等十一人，於一一三年六、七月間將渠等聲押聲押獲准。

廣告 廣告

專案小組續向上追查，發現該集團所使用之遠端系統、BRIA APP及VOS三千話務系統等設備來源，係由系統商郭男（四十八歲）提供。黃檢察官於一一三年十一月十五日指揮拘提郭男並聲押獲准。經進一步追查，查知郭男之上游系統商為長期定居泰國之洪男（四十四歲)，其經營之話務平台可遠端設立全球機房，系統內包含美國、日本、印尼、台灣、加拿大、印度、香港、馬來西亞、越南及韓國等國。洪男為規避查緝，長年滯留泰國，直至一 一四年七月一日返台入境時，為專案小組於桃園國際機場拘提到案，並於七月四日經雲林地檢署檢察官聲押獲准。全案業經偵查終結，將機房成員及系統商共十三人，以組織犯罪防制條例第三條第一項後段之參與犯罪組織、刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第十九條一般洗錢等罪嫌，分別予以提起公訴。

經查，洪男長期定居泰國，為經營遠端系統、VOS三千自動話 務平台系統之系統商，其知悉郭男為從事詐騙機房之集團成員，竟將話務系統設備提供給郭男使佣。黃男自一一一年六月起，陸續承租雲林縣北港鎮某三棟民宅作為話務機房，吳男（三十歲）、陳男（三十一歲）為現場幹部，鄭姓等八人分別擔任機房一線、二線話務手，該詐欺集團從事假冒UPS快遞公司(一線)、北京市公安民警(二線)之詐欺話務機房，渠等向系統商郭男租用網路服務，並以租用來之網路渠道，登入至BRIA APP連線至自動話務系統，以利撥打網路電話，對美國在地華僑，以個人資料外洩，遭人冒用，並涉嫌寄送詐欺案件之包裹為由，要求被害人向北京市公安民警報案，再由該詐欺集團協助被害人轉接電話至二線成員，二線成員再以假冒之北京市公安民警身份，聲稱檢警單位需對被害人之帳戶進行監管，要求被害人將帳戶款項轉至其指定之銀行帳戶內，再轉由後端集團第三線成員持續要求被害人匯款，以達渠等詐欺之目的。嗣該詐欺集團以上開手法於一一三年五月十六日詐騙謝姓被害人，致謝姓被害人陷於錯誤，依指示匯款美金五萬八千九百五十元至中國工商銀行帳戶、美金三萬元至越南外貿股份製商業銀行帳戶。

詐騙犯罪已具跨境化、專業化及科技化特性，嚴重危害民眾財產安全。雲林地檢署將持續結合警政、調查等司法警察力量，深化跨機關合作機制，強化境外金流與系統商溯源查緝，務求徹底瓦解詐欺集團結構，守護民眾財產安全，打擊詐騙絕不鬆手。