雲林地檢署莊珂惠檢察官榮獲「金環獎」 行政院長卓榮泰親頒獎

▲頒獎畫面。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】行政院環境部114年10月29日舉辦「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會」，由行政院長卓榮泰親自頒獎，法務部部長鄭銘謙、環境部部長彭啓明、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝等首長均與會，對全國查緝不法廢土案件有功人員表達肯定與勉勵。雲林地方檢察署莊珂惠檢察官長期致力於打擊非法廢棄物回填及環保犯罪，成效卓著，榮獲「金環獎」殊榮，並由卓院長親自頒獎，肯定其守護國土與環境的傑出表現。

莊珂惠檢察官與雲林縣警察局及跨域網絡成員密切合作，積極推動「科技偵查」與「跨領域聯防」機制，長期深耕查辦非法廢棄物回填案件，成果斐然。迄今已成功查獲數十個犯罪集團，查扣砂石車、挖土機等各式犯罪工具。查緝案件遍及雲林縣各鄉鎮，涉及非法回填土地多達上百筆。

在查緝過程中，莊檢察官亦偵破多起涉及公職人員與地方勢力的案件，包含不肖鄉長、村長、警察、律師，甚至黑吃黑之代表會主席與幫派成員，並溯源追查至北部非法土資場，有效瓦解整體不法鏈條。另並起訴相關非法車隊及靠行公司，展現檢警聯手「溯源斷根」的決心與執行力。

莊珂惠檢察官長期致力於守護雲林地區的環境安全與國土資源，其卓越表現堪為全國查緝國土及環境犯罪之典範。雲林地檢署表示，未來將持續秉持「科技查緝、跨域合作、溯源斷根」3大原則，深化跨機關合作，系統性剷除非法廢棄物處理行為，為守護農業大縣雲林的淨土與人民的環境正義持續努力。