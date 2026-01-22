雲林地理資訊黑客松 讓在地服務更有溫度

縣府計畫處舉辦地理資訊黑客松競賽，盼透過競賽形式激發創新思維，讓雲林在地服務更有溫度。（記者劉春生攝）

▲縣府計畫處舉辦地理資訊黑客松競賽，盼透過競賽形式激發創新思維，讓雲林在地服務更有溫度。（記者劉春生攝）

「第一屆雲林縣政府地理資訊整合平台應用黑客松」圓滿落幕，共有二十三個縣府局處組隊參加，現場交流熱絡。副縣長謝淑亞親臨勉勵參賽同仁勇於創新、爭取佳績，展現縣府推動數位治理與跨域合作的行動力。

此次黑客松競賽由雲林縣政府計畫處主辦，台灣世曦工程顧問股份有限公司協辦，旨在提升同仁對雲林縣地理資訊整合平台（https://map.yunlin.gov.tw/）的理解與實務應用能力，並透過競賽激發創新思維，促進圖資在地方治理與公共服務上的多元發展。

競賽流程包含GIS平台課程與操作指導、團隊成果製作及簡報發表，各隊以自訂主題進行圖資分析與應用，並透過三分鐘成果展演分享創意。評審邀請逢甲大學邱景升教授、國立臺中科技大學張智惟講師及財團法人台灣地理資訊中心李佩芳處長等三位專家擔任，評選出表現優異隊伍，頒發禮券與電子證書，並設置前十二名獎項及參加獎，鼓勵同仁踴躍投入。

經過激烈競爭，最終由計畫處「雲林規劃先鋒策士團」榮獲冠軍。該隊以《A躍見未來永續建築》為題，結合AI應用，評估未來公共建設規劃，協助決策者快速掌握資訊並模擬實際情境，實踐智慧城市永續管理。

亞軍由城鄉發展處「造城長景宜居雲林」獲得，透過各單位土地利用調查圖資，分析虎尾鎮土地容受力，作為新虎尾發展願景的重要依據；季軍則為消防局「安心消防隊」，以火災與豪雨情境呈現「雲林安心鏈」，整合智慧防災科技與社區互助機制，落實災前預警、災時應變與災後永續治理。

第四名斗六地政事務所「疊到你心裡隊」，結合地理資訊整合平台與地政法規邏輯，將農地分割測量可行性及登記合法性視覺化呈現在地圖上，協助民眾於申請前即掌握風險，提升行政效率與制度透明度。

第五名由三隊並列，分別為地政處「幸福雲林土地公」、農業處「智農先鋒隊」及稅務局「圖資到位看雲稅」，各自從土地交易風險、智慧農業視覺化及房地稅籍清查等面向，展現地理圖資結合AI與統計分析的實務價值。

另第八名為民政處「慎終追遠GIS隊」作品「生命終站有我相伴」、第九名衛生局「慎終追遠GIS隊」作品「個案管理與地圖熱點:未篩抓漏站」、第十名建設處「建設上場」作品「整合式空間治理圖台：違章建築資訊透明化」、第十一名人事處「人脈充電站」作品「安心旅遊，醫路守護」、第十二名財政處「雲境守門員」作品「菸酒查緝零死角：高風險店家空間預警系統」，表現同樣亮眼。

縣長張麗善表示，此次競賽是地理資訊多元運用的重要起點，縣府未來將持續推動優秀提案具體落地，營造創新友善的發展環境，讓科技與在地需求精準對接，穩健邁向智慧政府目標，打造鄉親有感的智慧政府。