雲林城市耶誕20日點亮 台韓教會聯手共襄盛舉 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】「歡迎光臨」的2025雲林城市耶誕慶典活動，12月20日在斗六膨鼠森林公園和雲科大雲泰表演廳盛大登場；另12月25日下午15時至20時30分，由基督教長老教會在斗南辦理星光市集、星光劇場和聖誕踩街活動，將為雲林帶來普世歡騰的聖誕氛圍，邀請民眾踴躍參與迎接歡慶的耶誕佳節。

主題「歡迎光臨」的2025雲林城市耶誕慶典活動，12月20日在斗六膨鼠森林公園和雲科大雲泰表演廳盛大登場。（圖／記者簡勇鵬攝）

「2025雲林城市耶誕慶典」主活動，將於12月20日（六）熱鬧登場；下午1時到4時在斗六膨鼠森林公園推出耶誕市集，集結多國美食、韓國文化與韓服體驗、節慶互動遊戲及戶外演出，營造適合親子、朋友一同漫遊的耶誕午後氛圍；晚間7時至9時30分則在雲林科技大學雲泰表演廳推出耶誕音樂會，邀請到韓國頂尖音樂家宋松樹（Solnamoo Song）與韓國音樂劇女主角金秀（Kim Soo）領銜演出，並由金美來、昔藝彬兩位舞蹈名師、韓國大地教會團隊與雲林在地表演者攜手同台，以跨國、跨界的演出陣容，打造年末最澎湃、最具國際感的雲林耶誕晚會。

廣告 廣告

另外，12月25日下午3時至8時30分，有雲林縣聖心社會關懷協會、雲林縣天主教會、雲林縣基督教會共同辦理聖誕踩街活動，由基督教斗南長老教會出發遊行斗南一圈，一連串的精采活動從下午的星光劇場（聖誕詩歌、原住民歌舞秀、讚美操）、到星光市集（享玩、享吃、享逛逛、享平安）、晚上還有溫馨的星光音樂會（敬拜讚美、魔術秀、聖誕劇），將為雲林帶來更加繽紛豐富的聖誕氛圍；更多活動與索票資訊（雲泰廳），請持續關注雲林福氣教會及雲林縣政府官方公告。

「2025雲林城市耶誕慶典」活動的啟動儀式，今（15）日上午在縣府親民大廳由縣長張麗善邀請到場嘉賓共同按鈕啟動。（圖／記者簡勇鵬攝）

縣長張麗善指出，雲林縣持續以文化多元、國際交流為城市發展重要方向；去年的雲林城市耶誕慶典以「雲林味 ft. 韓國風」為主題，吸引大批民眾參與，在音樂、舞蹈、美食與市集互動中展現雲林的熱情與包容，也讓國際友人深入認識雲林之美。延續跨國情誼，今年活動規模再升級，內容更加豐富，期盼透過耶誕盛會，讓更多家庭在雲林留下最幸福的年末回憶。

張麗善表示，感謝雲林福氣教會及韓國大地教會，連續多年來為雲林城市祈福，耶誕慶典也連續舉辦了第3屆，在音樂、舞蹈、美食與市集互動中，讓民眾在慶典中感受節慶的恩典與溫馨，也搭起雲林與韓國的國際友誼。

12月20日的聖誕音樂會和25日的星光劇場，打造出最澎湃最具國際感的雲林耶誕晚會。（圖／記者簡勇鵬攝）

斗六市長林聖爵指出，耶誕慶典已成為斗六與雲林的年度品牌活動，不僅帶動城市節慶能見度，也活絡地方觀光與商圈。今年結合更多國際表演與在地社群共創，讓活動成為「全民參與、全城共榮」的節慶嘉年華，歡迎大小朋友12月20日相約斗六。