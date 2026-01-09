雲林基督教醫院深入偏鄉！ 每週定點落實居家醫療守護

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】在莿桐鄉埔尾村，每週六早晨廣播響起，提醒村民醫療團隊到訪。雲林基督教醫院自2021年起，定點提供偏鄉醫療與居家訪視，從沈奶奶92歲起一路陪伴至今97歲。團隊將慢病管理、腎臟保護及生活照護帶入村民日常，讓高齡長者不只是數字上的病患，更能安穩、安全地過每一天。

雲林基督教醫院定點深入偏鄉，提供醫療與居家關懷。(記者廖承恩拍攝)

沈奶奶初次就診時，肩頸痠痛與血壓偏高，例行抽血卻意外發現糖尿病、高血壓與高血脂。初診 HbA1c 高達 8.1%、LDL 121 mg/dL，如未妥善控制，併發症風險極高。醫療團隊以「就近、持續、整合」為原則展開照護，定期追蹤、調整藥物與生活方式，為長者建立穩定、安全的慢病管理模式。

針對血糖控制，團隊並非追求最低值，而是設定安全範圍。沈奶奶 HbA1c 曾從 8.1% 降至 5.8%，現穩定維持在 7.4% 左右；LDL 由 121 mg/dL 下降至 43～52 mg/dL，符合糖尿病族群建議目標，有效降低心血管風險。醫師強調，高齡慢病管理重點在穩定與安全，而非數字競賽。

面對逐年下降的腎功能（eGFR 46.84→41.58 ml/min/1.73m²），團隊以維持生活品質為核心，評估使用 SGLT2 抑制劑，兼顧腎臟保護與避免過度醫療。是否進入血液透析，也以生活尊嚴與生命價值為首要考量，展現偏鄉醫療的人文精神。

持續結合地方，每週定點深入偏鄉，將醫療帶進每個角落。(記者廖承恩翻攝)

隨著吞嚥功能退化與行動力下降，團隊調整藥物劑型及服用方式，從顆粒小、複方到簡化步驟，提升用藥順從性。沈奶奶的就醫方式也從騎腳踏車、輪椅陪同，進一步轉為居家訪視。每次團隊探訪，都量測生命徵象、檢視用藥及生活狀態；長者亦不忘以小點心回饋醫療人員，讓關懷成為村裡最溫暖的日常。

醫療團隊表示：「高齡慢病照護不是追數字，而是看人。對九十多歲的長者，穩定、安全、能過日子，比任何數據更重要。我們的角色，是走進病人的生活，陪他把每一天過好。」這份長期陪伴，正是偏鄉醫療的價值所在——守護的不只是健康，更是完整人生。

家庭醫學科王律凱醫師提醒，慢性病需定期追蹤，糖尿病族群 LDL 建議維持在100 mg/dL以下；高齡者 HbA1c 目標需兼顧低血糖及跌倒風險；出現吞嚥困難或行動力退化，應主動告知醫療團隊並安排居家訪視。雲林基督教醫院將持續結合地方，每週定點深入偏鄉，讓醫療不只在醫院，也落實在每一個需要的角落。