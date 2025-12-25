雲林基督教醫院聖誕系列活動登場，在音樂與感恩中傳遞平安喜樂。（圖／雲基提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】在充滿盼望與感恩的聖誕季節，雲林基督教醫院舉辦系列聖誕慶祝活動，邀請病患、家屬與全體同仁一同參與，在忙碌的醫療日常中，透過音樂、親子互動與禮拜，感受節期所帶來的平安與喜樂。

活動由醫院大廳音樂會揭開序幕，溫暖悠揚的旋律在空間中流轉，陪伴就醫民眾與護理之家住民，在音樂中獲得安慰與鼓勵，也讓醫療環境充滿溫馨祝福。接續登場的「聖誕親子歡樂秀」，由院內同仁與子女共同演出，現場洋溢歡笑與感動，展現家庭凝聚力與彼此扶持的愛。

系列活動最後以「雲基感恩聖誕禮拜」畫下圓滿句點，全體同仁透過詩歌、禱告與分享，回顧一年來的守護與恩典。院長鄭清源表示，雲基不僅守護身體健康，更重視心靈關懷，期盼在聖誕節期將平安、愛與希望帶給每一位民眾，未來也將持續守護民眾健康，將愛與希望傳遞到更多需要的地方。