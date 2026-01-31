雲林基督教醫院舉辦115年忘年會，逾500員工齊聚迎新。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林基督教醫院於115年1月30日在西螺農工禮堂舉辦年度忘年會，吸引逾500位員工共襄盛舉。現場氣氛熱鬧溫馨，員工們除了享用豐盛餐點外，也藉此回顧過去一年在醫療、長照及社區服務上的努力成果，彼此分享工作心得與成就，共同迎接嶄新的年度。

此次活動貴賓雲集，雲林縣政府副縣長陳璧君、衛生局局長曾春美與多位民意代表及彰化基督教醫院董事會成員亦蒞臨現場。地方消防分隊代表也特別出席，充分展現各界對雲林基督教醫院長期深耕在地醫療、守護鄉親健康的肯定與支持，使活動現場更加隆重與溫馨。

院長鄭清源在致詞中表示，過去一年醫院同仁無論在急重症救護、基層醫療服務，或長期照護及社區健康推廣上，都秉持專業與愛心，提供病患安心且溫暖的照護。他感謝全體員工的辛勤付出，並勉勵大家在新的一年持續精進專業能力，團結合作，攜手守護雲林民眾的健康福祉，為地區醫療服務注入更多能量。

活動現場安排多項精彩表演，包括院內醫護團隊創意演出，以及護理之家外籍照服員充滿活力的舞蹈，展現多元文化風采，博得滿堂喝采。穿插的摸彩活動讓現場驚喜連連、笑聲不斷。全體員工在歡樂的餐敘與祝福聲中共享一年的成果與感動，也在笑聲與掌聲中為114年畫下圓滿句點，迎接充滿希望的115年。