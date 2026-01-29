雲林增設兒童發展社區療育據點 助遲緩兒穩定發展

拿出各式各樣車子，讓發展遲緩孩童能透過遊戲加深印象，經過時間累積漸漸說出車子的名稱與功能，語言治療師就說每個孩子的狀況不一，都需要先擬訂學習目標慢慢進步。

若瑟社會福利基金會語言治療師陳怡穎表示，「我們進行的時候，很可能會透過遊戲，或是繪本方式去引導孩子說或是聽，也著重在補充詞彙，或是說出完整的長句。」

雲林家長朱小姐說：「之前在家裡完全沒有口語，然後來這邊後，大概3個月，就讀3個月後就慢慢出現有口語，口語就慢慢愈來愈多。」

雲縣府社會處表示，目前全縣列案發展遲緩兒童超過600人，而縣內5處兒童發展中心能服務77名早療孩童，為補足服務量能，縣府從2018年起陸續增設北港、斗南、虎尾、斗六、西螺，與今（2026）年新增設麥寮共7處社區療育據點，希望家長能就近帶孩童上課。

雲縣府社會處副處長陳怡君指出，「這7個服務據點，我們在去（2025）年統計來講，就有達到服務人數395人。扣除掉機構所收托77個，還有在社區療育據點的395個，其實我們服務已經很貼近我們個管人數。」

社會處表示，有家長反映上早療課程處所不足，他們會持續檢視服務量能與人力配置，若發展遲緩兒童經專業評估，就可以在鄰近社區的療育據點安排免費課程，也能依照個案需求以走動式或到宅服務。

