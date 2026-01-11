雲林外籍生探索媽祖 許願參加遶境

美東中文學校協會9名就讀英國牛津大學、紐約大學、約翰霍普金斯大學的美東青年11日參訪朝天宮，常務董事林恆毅（前排右三）帶領示範青年們如何參拜。（周麗蘭攝）

美東中文學校協會舉辦為期10天「媽祖深度探索之旅」，9名美東地區青年11日參訪北港朝天宮，參訪團成員匯集英國牛津大學、紐約大學、約翰霍普金斯大學等18至30歲大學生及研究生。

美東中文學校協會成立至今已有53年，是美國歷史最悠久的中文學校協會，長期推廣中文與台灣文化教育。去年，朝天宮董事長蔡咏鍀赴紐約參訪，雙方交流甚歡，促成此次文化之旅。

該會會長林美華表示，許多外國人認識台灣往往從「珍珠奶茶」起步，但台灣的宮廟文化更能呈現其生命力，信仰是台灣最獨特且難能可貴的文化特點。因此，他們規畫為期10天的「媽祖深度探索之旅」，希望讓外國青年感受台灣信仰的力量。

參訪團11日到北港朝天宮參拜，常務董事林恆毅帶領示範如何參拜。行程還包括水道頭文化園區、北港登記所等北港在地文化景點。參訪團中有一對美國家庭姐妹，大姊白琳表示，她自小學習中文，對台灣文化非常感興趣，常透過書籍了解台灣，這次拜訪宮廟既興奮又感動，希望未來能在白沙屯媽祖進香或北港媽祖遶境時，親自感受台灣人對媽祖的熱情。

白琳說，她曾在大陸生活2年半，感覺廟宇較像博物館；相比之下，台灣宮廟不分年齡層皆有人參拜，她也記得台灣民主轉型期間，廟宇曾扮演保存歷史、記錄地方的重要角色。

林恆毅說，很高興接待跨越數萬公里而來的貴客，盼透過深入參訪北港讓外國人體會媽祖信仰、台灣宗教文化之美，成為國際舞台上台灣、媽祖文化的代言人。