雲林大愛農場豐收 稻穗飽滿盈祝福

每年福慧紅包，上面總有三顆、 象徵戒定慧的稻穗，這些稻穗其實來自、慈濟雲林聯絡處裡的、雲林大愛農場，志工共同栽種、守護15年，也親自收割稻米，推廣敬天愛地的理念。

雲林大愛農場、翠綠園地、擁抱著金黃色稻穗。慈濟志工賴秋約：「 大愛農場是我們雲林聯絡處的亮點，每一季都會很豐收 大家不管是，出大太陽 或是颳風下雨，這些志工都很用心，都來到這裡補秧或除草，讓我們這些稻子，這樣很順利成長。」

飽滿的稻穗、垂得更低，志工用謙卑的心栽種。 慈濟志工簡圳銓：「 這一期的稻作 經歷了，很多的豪雨颱風的洗禮，相信這次必然是豐收的一年。」

流汗播種的大愛農場，歡喜收割的慈濟志工。 慈濟志工余天助：「 上一代的老菩薩(志工)，都會利用時間來這邊拔草，來這邊瞻前顧後，來做一個整理的動作，我們看了真的心生歡喜。」

占地1.8公頃的大愛農場，由志工認養經營了15年，使用的肥料和病蟲害防治，都是有機認證的藥物，絕對沒有化學農藥。「 大愛有情天，粒粒皆辛苦。」

慈濟志工江麗凰：「 (志工)護持我們這塊大愛農田，讓這個愛 能夠更廣及大家，讓大家知道這個是一個護生，愛護生命 尊重生命的一個農場。」

歲末祝福的福慧紅包，上面 3顆象徵戒定慧 的稻穗，都是來自雲林大愛農場。志工用敬天愛地的心， 讓每一株秧苗， 成為利益人群的美好資糧。

