雲林大排遭濫倒廢塑膠 民眾憂污染水源

五顏六色塑膠廢棄物，被直接倒在大排水溝旁，有的已經被水流沖走。雲林四湖與東勢鄉交接的新厝橋邊，近期被民眾發現被傾倒了不少塑膠廢料，有民眾擔心被水流沖走，恐影響下游水源。

雲林四湖民眾許女士說道，「怎麼會被倒在這裡？這也不知道什麼工廠拿來這邊倒。看起來是別地方載來倒的，不是我們這邊，我們這比較少看過這個，這也會擋到水流不排。」

當地民眾就說，這處大排過去就曾被亂倒下腳料，管理單位還在一旁設置警告立牌，希望防堵業者亂倒。對此雲林縣環保局表示，接到民眾通報後到場稽查沒發現行為人，加上鄰近產業道路沒有監視器，目前將函請管理單位清除。

雲林縣環保局綜合科長葉騏華說明，「2026年1月8日至現場查察，稽查時該傾倒廢棄物廢塑膠，初步估計量體約50立方公尺以上，現場未查獲行為人。另巡查附近因未設監視器，將函請土地管理單位儘速清除並加強管理。」

環保局表示，這次被傾倒廢棄塑膠料範圍約50立方公尺，由於此處周邊都沒有裝設監視器，已要求相關單位評估加設。環保局呼籲不法業者若亂傾倒事業廢棄物，行為人被抓到將依《廢清法》處1年以上、5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。