雲林夫妻遊中東「先生轉機被逮」失聯 妻找嘸人崩潰

雲林有對夫妻開開心心出國參加中東宗教團。（圖／東森新聞）





雲林有對夫妻開開心心出國參加中東宗教團，23日出發，搭乘阿德哈堤航空抵達阿布達比前，空服員就表示下機後要跟工作人員走，沒想到陳先生在空橋。就遭5名武裝人員帶走，也不准妻子靠近。家屬擔心人被押走後，至今已經3天，下落不明。

登機門前合照留念，夫妻倆滿懷期待飛往土耳其，來趟宗教洗禮之旅，沒想到還沒抵達目的，途中陳先生卻突然被押走，至今下落不明。

當事人老婆楊小姐：「我非常的擔心，因為已經3天的時間，已經3天3夜的時間，我不知道我先生是在哪裡，我不知道是被什麼人抓走，完完全全不知道。」

廣告 廣告

旅伴難掩焦急情緒，據了解，這對來自雲林的夫妻，在11/23晚間搭乘阿提哈德EY899航班，先飛往杜拜首都阿布達比轉機，預計前往伊斯坦堡。但在降落前有空服員先走向陳姓男子的座位，告知他下機後要跟著工作人員走，接著在登機閘口已經站著4到5名真槍實彈的警力準備逮人。

當事人老婆楊小姐：「（當下）我還沒有去反應過來，因為就是5分鐘左右的時間，我也不能靠近他，這幾天的時間我完全沒有辦法，毫無頭緒，不知道他被關到哪裡去。」

家屬一頭霧水也束手無策，眼看先生被帶走，留下妻子帶著滿腦子恐懼與不安獨自飛往土耳其。而他們參加的是國外旅團「主恩旅遊」，「亞伯拉罕之路」行程將造訪埃及沙烏地3國等中東國家，據了解一共32人參加，每人團費約10萬不含機票，但團員都來自不同國家，會各自前往目的會合。

當事人老婆楊小姐：「（求助）杜拜辦事處，打了好幾通的電話，（說跟）阿布達比這個地方沒有什麼往來，所以要找朋友去問，每天都打電話，然後就說朋友說還沒有下落。」

對此外交部也回應，已立即連繫阿布達比警方，已初步提供相關說明，將進一步釐清，以提供我國人後續協助，但究竟什麼原因被抓，恐怕有待官方正式說明。

更多東森新聞報導

台中知名機車行爆惡性倒閉 老闆欠款破百萬

在阿布達比轉機被帶走！男失聯3天 妻再拍片崩潰發聲

航母救災！泰南洪水至少19死 「合艾」傳5台人失聯

