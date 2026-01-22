雲林夫婦滯留阿布達比獲救 ！「沒謝劉建國」遭出征 羅智強嗆爆民進黨

立法院長韓國瑜與立委張嘉郡日前於立院接見滯留阿布達比返台的雲林陳姓夫婦，不僅當事人遭「網暴」，民進黨立委鍾佳濱更痛批藍營「收割政治紅利」。對此，國民黨立委羅智強表示，感謝韓國瑜、張嘉郡也不行，這樣民進黨就要翻臉，就要網路追殺當事人，民進黨也太小氣了。

韓國瑜與張嘉郡日前於立院接見滯留阿布達比返台的雲林陳姓夫婦。（圖/張嘉郡辦公室提供）

雲林一位陳姓旅客在轉機時在阿布達比被強制帶走，滯留55天，他上週回國後，親自去了趟立法院，向韓國瑜與張嘉郡當面致謝。陳先生在感謝狀中，形容張嘉郡「一路陪伴，不斷奔走協調、給予實質跟即時幫助」，感謝韓國瑜「在多個重要節點親自表達高度關切」，更說因此在不安時得到支持，對兩人致上最深感謝與最高敬意。

廣告 廣告

陳姓夫妻送給立委張嘉郡及院長韓國瑜的感謝信。（立委張嘉郡提供）

​羅智強昨（21）日在臉書透露，本來這是一件有好結果的事情，但陳先生一家跟韓國瑜及張嘉郡，卻在感謝新聞曝光後，遭到各種網路攻擊，民進黨的立委批評韓、張「收割」，網路上各種貼文則「網暴」當事人不知感恩。

​羅智強指出，原來是民進黨前立委賴品妤的媒體人媽媽吳女士等人上網發文，他們不滿當事人明明一開始是找民進黨立委劉建國協助，卻在事後感謝藍營。吳如萍文章諷刺陳先生「當事人有差別心，老是感謝不同黨派的民代」、「不厚道」，而民進黨立委鍾佳濱更發新聞稿，怒批藍營「收割政治紅利」。

​羅智強直言，他就很納悶，民眾找民代表達感謝，當然出於自己的意識及選擇，難道國民黨可以把他們綁架來立院、畫押感謝狀？又難道不感謝民進黨的立委，民進黨就要翻臉？就要網路追殺當事人？

​羅智強稱，據他了解，事發當時，家住斗六的陳先生友人確實有向劉建國陳情，劉建國也有聯繫外交部長林佳龍，但後來就沒了下文，心急如焚的家屬展開自救，把事件經過發布在PTT上，也有人找上韓國瑜協助，韓國瑜交由張嘉郡協助，要外交部積極展開救援行動。

​羅智強感嘆，說實在的，人能救到、國家沒有辜負人民就好，到底民代有沒有被感謝，很重要嗎？而當事人與家屬想感謝誰就感謝誰，又跟黨派有何關係？他相信這段過程的人情冷暖，當事人與家屬一定最清楚，為何事事都要扯上「非我黨派、其心必異」？

​羅智強強調，他也是一個常在第一線服務選民的民代，自己很清楚有的民眾遇到的問題，只能倚靠國家或政府幫忙，而自己也更清楚，每次完成選民服務，很多政治人物其實根本不會在意有沒有被感謝，反而更擔心的是事情有沒有辦好、會不會反而造成民眾負擔。因為既然要擔任公職，那為民服務是份所當然，他想韓國瑜跟張嘉郡，就是這樣想的。自己還是誠心呼籲，網路與政治攻擊應該趕快停止，讓歷劫歸鄉的國人，可以真正感受到家的溫暖。

延伸閱讀

公平會調高獨占事業門檻至30億元 避免誤殺中型企業

國民黨推誰選新北？ 侯友宜是關鍵、月底前李劉會

徒手攀登101「怎麼上廁所」？霍諾德揭密：怕引發公憤