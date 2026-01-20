雲林夫婦滯留阿布達比返台 當面向韓國瑜、張嘉郡致謝

立法院長韓國瑜今與立委張嘉郡，於立院接見滯留阿布達比返台的雲林陳姓夫婦。（張嘉郡辦公室提供／陳薏云台北傳真）

立法院長韓國瑜今與立委張嘉郡，於立院接見滯留阿布達比返台的雲林陳姓夫婦，他們感謝滯留期間院長和立委及外交部駐外人員的協助，才能順利平安返台。韓國瑜也呼籲外交以及僑務系統建立外國旅遊的安全網。

雲林一對退休夫妻陳先生與楊太太，日前跟團前往土耳其旅遊，在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，在海關陳先生卻被當地警察帶走，太太焦急向外求助，經求證，陳先生是因「同名同姓」被誤認抓錯人了。

國民黨立委張嘉郡則表示，外交部一開始竟要求該對夫妻自己聘請律師，在立法院長韓國瑜與她的要求下，後續外交部積極介入幫助，才順利返台。

張嘉郡說，經過最終了解，是因為阿布達比當地的AI系統錯誤，把陳先生標記成通緝犯，使其遭受無妄之災。提醒國人出外要小心謹慎之外，發生事故也要及時聯絡駐外代表處。

陳先生說，剛開始真的很驚恐，我20年前去過杜拜參展，之後就沒有去過，怎麼可能隔空侵佔財產，所幸這次有透過立委跟院長協助，慢慢交涉才被釋放。其妻也說，謝謝張委員也謝謝院長，同時感謝駐杜拜辦事處，全力協助開著公務車載著我先生到處辦事情。

韓國瑜則說，55天驚魂記可以給國人同胞一個警惕，任何人商務求學都有可能遇到類似事件，只因為AI系統故障，就靠上腳鐐，沒收護照，護照甚至不見了。呼籲幾個重點，國人同胞出外一定要謹惕小心，外交系統跟僑務系統一定要建立外國旅遊的安全網；所有旅行社接待帶著國人同胞出國要做好安全防護；國人同胞出外一定要帶緊急聯絡資訊。

