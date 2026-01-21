雲林夫婦滯留阿布達比55天返台、綠委劉建國協助援救卻向藍委韓國瑜、張嘉郡致謝！連繫人吳如萍臉書曝真相批「當事人蠻不厚道的」

雲林籍陳先生在阿布達比被誤抓，最終終於順利返台，他返台向立法院長韓國瑜、藍委張嘉郡致謝。但媒體人吳如萍透露，其實讓整件事平安落幕的關鍵人物是綠委劉建國，因為她接到消息後，立刻聯絡劉建國、劉也親力親為，讓外交部極為重視該個案，現在看到當事人感謝不同黨派民代，「覺得蠻不厚道的。」

吳如萍昨日在臉書發文表示，在阿布達比被誤抓、滯留當地近兩個月的雲林籍陳先生，終於已經平安回到台灣了。過程中，其實幫他們夫妻最多忙的就是外交部，不僅協助尋找委任律師，陳先生被釋放但暫時遭到限制出境、然後護照又被阿布達比官方弄丟了的狀況下，外交部駐杜拜使館人員還持續陪伴陳先生拜訪當地檢警人員、律師，帶他看病、照料他的起居飲食、處理護照事宜。駐外使館做到這樣，真的已經是仁至義盡。

「而能讓整件事平安落幕的關鍵人物，其實是雲林的立委劉建國委員」，吳如萍透露，去年11月26日清晨，她突然接到人在土耳其經商打拼的旅行社老闆好友熊先生來訊，說有緊急狀況。聯絡後才知道有台灣人在阿布達比機場的登機門突然被捕，原因不明，而這位陳先生原本是和陳太太要飛往伊斯坦堡加入熊先生的旅行團。

吳如萍再說，她向熊先生問了當事人細節，知道陳先生是雲林劉建國立委選區的選民後，覺得事不宜遲，立刻就跟劉建國委員辦公室聯繫告知狀況，劉委員也很積極，第一時間聯絡外交部，要求儘速了解詳情並營救國人，劉委員本人也打了電話給林佳龍部長，請他幫忙拯救這位雲林同鄉。

吳如萍再說，她想說這件事應該要讓多一點的媒體知道，透過報導後政府可能會更重視。於是就開始聯絡媒體圈好友們，告知有國人不明狀況被抓，需要媒體幫忙關注，並且把熊先生、陳太太的聯絡資訊pass給各媒體。

「但事後的發展，其實有點讓人傻眼」，吳如萍表示，因為她是在接到熊先生訊息後，就立刻請劉建國委員協助，劉委員的親力親為，也讓外交部極為重視該個案，駐杜拜使館整整花了近兩個月的時間在這個個案上。要說外交部為什麼做這麼多，她相信劉建國委員的督促，是一個很重要的關鍵。

吳如萍嘆道，但現在卻看到被拯救的當事人有著明顯的差別心，老是去感謝不同黨派的民代、對劉建國委員的付出完全無視。做為第一時間幫忙找人、找媒體幫忙的她來說，覺得當事人實在蠻不厚道的，也覺得她應該要好好地幫劉建國委員講幾句話，並為這件事留下紀錄。

（圖片來源：吳如萍、劉建國臉書）

