雲林夫婦被滯留阿布達比55天 返台向韓國瑜、張嘉郡當面致謝

雲林一對退休陳姓夫妻日前跟團前往土耳其旅遊，在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，陳先生在海關遭當地警察帶走，歷經55天驚魂記後，於今年1月17日順利返台。立法院長韓國瑜今（20）日與國民黨立委張嘉郡於立法院接見這對夫婦，陳姓夫婦當面感謝韓國瑜、張嘉郡及外交部駐外人員在滯留期間的協助。

立法院長韓國瑜今與立委張嘉郡，於立院接見滯留阿布達比返台的雲林陳姓夫婦。 （圖／張嘉郡辦公室提供）

張嘉郡表示，經過最終了解，是因為阿布達比當地的AI系統錯誤，把陳先生標記成通緝犯，使其遭受無妄之災。張嘉郡指出，外交部一開始竟要求該對夫妻自己聘請律師，在韓國瑜院長與她的要求下，後續外交部才積極介入幫助，最終順利返台。她提醒國人出外要小心謹慎之外，發生事故也要及時聯絡駐外代表處，注意旅遊安全。

張嘉郡與陳姓夫婦聊天了解當時狀況。 （圖／張嘉郡辦公室提供）

被烏龍扣押的陳先生回憶，剛開始真的很驚恐，自己20年前去過杜拜參展，之後就沒有去過，怎麼可能隔空侵佔財產，所幸這次有透過立委跟院長協助，慢慢交涉才被釋放，而且護照都遺失了還一度無法回台。陳太太也表示，謝謝張委員也謝謝院長，同時感謝駐杜拜辦事處全力協助，開著公務車載著先生到處辦事情。

張嘉郡與陳姓夫婦聊天了解當時狀況。 （圖／張嘉郡辦公室提供）

韓國瑜則說，55天驚魂記可以給國人同胞一個重要警惕，任何人外出商務、求學，都有可能遇到類似事件，只因為AI系統故障，當地警方就把台灣同胞上腳鐐、沒收護照，護照甚至不見了。韓國瑜呼籲幾個重點，國人同胞出外一定要謹惕小心，外交系統跟僑務系統一定要建立外國旅遊的安全網；所有旅行社接待帶著國人同胞出國要做好安全防護；國人同胞出外一定要帶緊急聯絡資訊在身上。

