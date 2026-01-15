雲林女子燙髮業職業工會義剪 為榮家注入溫暖

記者黃清衛／綜合報導

雲林縣女子燙髮業職業工會日前特別號召十餘位現役、具豐富實務經驗的專業美髮師，暫時放下繁忙的店務，前往雲林榮家為長輩們提供義剪服務，以實際行動傳遞關懷與溫暖。

活動現場，美髮師們以細膩的手法與純熟的技術，耐心地為每位長輩修整髮型，過程中親切互動、談笑風生，氣氛輕鬆愉悅。在專業巧手的修飾下，長輩們的儀容煥然一新、神采奕奕，紛紛露出滿意的笑容，並對美髮師們的用心與手藝表達由衷讚賞。

雲林榮家主任張筱貞表示，誠摯感謝女子燙髮業職業工會長期關懷榮家住民，以專業回饋社會。此次義剪活動不僅協助長輩整理儀容，更讓他們深刻感受到社會各界的關懷與尊重，為榮家注入溫暖人心的正能量，也展現社會善的循環與愛心的延續。

廣告 廣告

雲林女子燙髮業職業工會號召具愛心的專業美髮師，為雲林榮家長輩們提供義剪服務，以行動傳遞溫暖。（雲林榮家提供）

雲林女子燙髮業職業工會號召具愛心的專業美髮師，為雲林榮家長輩們提供義剪服務，以行動傳遞溫暖。（雲林榮家提供）