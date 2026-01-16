雲林好禮揪柑心北上推廣 茂谷柑搶攻年節市場

雲縣府北上立法院舉辦茂谷柑推廣記者會，謝淑亞副縣長請民眾多選購雲林茂谷柑，送禮自用兩相宜。（記者劉春生攝）

▲雲縣府北上立法院舉辦茂谷柑推廣記者會，謝淑亞副縣長請民眾多選購雲林茂谷柑，送禮自用兩相宜。（記者劉春生攝）

農曆春節即將到來，正是雲林茂谷柑豐收季節，雲林縣政府今(十六)日北上立法院辦理「雲林好禮揪柑心」茂谷柑推廣記者會，由謝淑亞副縣長帶領斗六市長林聖爵、斗六農會總幹事張喬復及農業處長魏勝德等人共同出席，包含古坑鄉農會、雲科生態休閒農場、鄭家果園、斗六重光果園、This味販賣部、古坑橙香小農等果農們，推薦最應景的明星果品雲林茂谷柑，現場展售限量的茂谷柑年節禮盒及提供茂谷柑茶試飲，眾多立院同仁及旅居北部的雲林同鄉們一齊共襄盛舉。

謝淑亞副縣長表示，雲林縣茂谷柑總種植面積超過三百七十五公頃，主要集中於古坑、斗六等地區，果農用心栽培，從種植、採收至分級包裝皆嚴格把關，確保品質穩定。茂谷柑皮薄多汁、鮮甜爽口風味佳，澄黃圓潤、喜氣洋洋，是年節最應景的水果。

張麗善縣長說，有「冬天最美麗水果」美譽的茂谷柑，果型圓潤飽滿、果肉細軟、汁多味美甜度高，更富含豐富的膳食纖維、維生素A、維生素C、有機酸及礦物質等成分，是自用送禮兩相宜的年節果品。雲林茂谷柑，新鮮看的見，歡迎大家多多支持在地的酸甜好滋味。

魏勝德處長補充說明，春節將至，食當季、吃在地，推薦大家年節自用送禮可多加選購雲林出品的茂谷柑，健康營養品質有保證。同時也可於省道台六一線新豐休息站、口湖休息站的「農聯福利中心」實體通路購買雲林茂谷柑年節禮盒。誠摯推薦國人年節送禮選擇雲林茂谷柑，以行動支持在地農業，更為新年增添滿滿福氣與好運。

即日起雲林縣政府農業處「揪愛雲林」官方Line開放線上團購服務，歡迎大家踴躍上網訂購，更多活動詳情只要加入「揪愛雲林」Line官方帳號，即可一鍵下單，享受「優鮮輕鬆購」的便利體驗。