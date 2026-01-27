雲林好農產 前進2026年波灣國際食品展

雲林縣長張麗善特地前往現場為參展業者加油打氣／翻攝照片





中東地區規模最大的波灣食品展(Gulfood)，1月26日至30日在杜拜世博城舉辦，據杜拜主辦單位表示，本次共有195國、8,500家廠商參展，其中雲林縣以「雲林良品」品牌前往參展，縣長張麗善特地帶領團隊，在駐杜拜辦事處處長陳俊吉陪同下，前往現場為參展業者加油打氣，希望透過國際專業展會平台深化與國際市場接軌，為雲林農產品拓展海外通路奠定關鍵基礎，展現雲林農業邁向國際化的具體行動力。

縣府指出，雲林縣是農業大縣，農業產值一年高達948億，主打「雲林良品 必屬精品」，在台灣已超過1萬2000個行銷點，並積極開拓海外市場，不只日本、韓國、新加坡、馬來西亞，今年更進軍波灣食品展，展現布局世界的決心。

張麗善指出，波灣地區為全球食品貿易與高端消費的重要樞紐，亦是清真食品與農產進口需求成長最快速的市場之一，此次雲林縣以「雲林良品」品牌做為參展主軸形象，重點展出具外銷潛力的生鮮蔬果及雞肉加工製品、各類常溫及冷凍產品，希望向國際買主展現雲林食品產業從原料到加工的整合能力。

張麗善表示，此次參展業者之一為在地深耕農產加工產業多年的知名畜禽產公司「元進莊」，他們長期以台灣在地農產品為核心原料，結合現代化加工製程與嚴謹的品質管理體系，成功打造具市場辨識度之農產加工產品，是雲林農業由「產地優勢」逐步邁向「品牌輸出」的重要代表。

此外，還有西螺在地業者「宜捷威科技股份有限公司」，宜捷威長期經營東南亞外銷市場，近年來與縣府合作已在星馬等地站穩腳步，穩定出口雲林及國產生鮮蔬果，今年更積極拓展中東市場，希望能夠更進一步擴大版圖，將國產優質產品外銷到中東地區。

此次配合雲林縣政府前往「波灣國際食品展」的，還有這幾年在縣府積極輔導之下，也取得清真認證的瑞春、丸莊醬油及鈺統食品、富懋食品、台旺食品、弘揚食品等等一同參與此次的食品展，除了清真認證之外，穆斯林友善的食品也有很大的市場。

宜捷威農產有限公司總經理林延蓉指出，新鮮農產品是有生命限度，此次以空運的方式將芭樂、茂谷柑及蜜棗帶到中東杜拜新市場試水溫，盼藉此增進台灣新鮮農產品能見度，以波灣食品展為跳板，吸引中東周邊國家買氣。

元進莊董事長吳政憲說，中東波灣市場對食品安全、品質認證及供應穩定度高度重視，特別重視清真（Halal）相關規範。元進莊此次參展產品已取得 Halal 清真驗證，符合中東及穆斯林市場對食品原料、製程與管理制度的嚴格要求，展現雲林農產加工品進軍清真市場的完整準備度。同時，雲林農產品在原料來源透明、產地管理完善及加工品質控管等面向具備良好條件，透過具代表性的在地企業實際參展，能有效讓國際市場看見雲林農業的專業度與完整產業鏈實力。

駐杜拜辦事處處長陳俊吉歡迎張縣長率隊推廣清真食品到中東地區，他說，2026波灣食品展是世界非常重要食品展，這次台灣共有23家廠商參展，19家廠商經過清真認證，期盼台灣產品從杜拜開始，未來能推廣到其他GCC國家，讓中東地區民眾都能品嘗到台灣美好、好吃的優質食品。

此次除了元進莊及宜捷威農產公司外，以親親蘆筍汁及牛奶花生出名，位於斗南的幸鑫食品，也帶著在非洲及中東很受歡迎的飲品參加波灣食品展。另外，在地設廠經營多年的飲料大廠黑松，也帶著非常適合中東氣候的各式飲料，到食品展介紹給超需要解渴的朋友們認識，張麗善也率隊特地到攤位為業者加油打氣。

張麗善強調，此行帶領縣府團隊與指標性業者將台灣最優質農產品進軍中東地區，展現布局全球國際市場決心，同時透過波灣食品展希望了解穆斯林消費市場喜好，進而輔導縣內業者也能透過清真認證，打開中東市場一同邁向國際化，讓「雲林良品 必屬精品」與世界分享。



