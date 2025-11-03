雲林如何成功防堵非洲豬瘟？7年前就這樣做

非洲豬瘟入侵台灣，其中廚餘系統被認為是最大破口，包括高雄市、台南市、嘉義縣等地方縣市決議配合中央政策，接連宣布禁止廚餘養豬。盤點全國22縣市，最早禁止廚餘養豬的縣市，其實是全國養豬第一大縣雲林縣，早在7年前的2018年就下達禁令，但推動過程中，包括廚餘的去化問題、養豬戶與餐廳商家的抗議聲浪，雲林其實全都碰到，當時如何化解，值得提供其他縣市作為借鏡。

10月21日台中傳出首例本土非洲豬瘟疫情，中央嚴陣以待，包括延長全國豬隻禁宰禁運令至15天、禁止廚餘養豬、強化疫調與邊境防疫量能，連網路平台都被列為接下來的防堵重點。特別是廚餘養豬，觀察全球90％以上的非洲豬瘟首例案例，大多是從廚餘感染而來，普遍認為是這次台灣失守的破口，多個縣市因此響應中央，接連宣布禁止廚餘養豬。

6縣市禁廚餘養豬，其中4縣市為養豬大城

盤點全國22縣市，目前共有6個縣市宣布禁止廚餘養豬，從時程來看，分別為：雲林縣（2018／12／25）、花蓮縣（2019／1／10）、台東縣（2019／4／1）、高雄市（2025／10／24）、台南市（2025／10／28）、嘉義縣（2025／10／28）。

根據養豬協會的資料，上述6個縣市中，其中4個縣市為全國前幾大的養豬城市，分別為雲林縣（第一、豬隻數占全國29.23％）、台南市（第四、占全國10.64％）、嘉義縣（第五、占全國6.7％）、高雄市（第六、占全國5.46％）；至於包括屏東縣（第二、占全國21.67％）、彰化縣（第三、占全國13.85％）等其餘16個縣市，目前還在觀望。

🐖 6縣市禁止廚餘養豬時程 2018／12／25 雲林縣 全國第一大養豬城市，豬隻數占全國29.23％ 2019／1／10 花蓮縣

2019／4／1 台東縣

2025／10／24 高雄市 全國第六大養豬城市，豬隻數占全國5.46％ 2025／10／28 台南市 全國第四大養豬城市，豬隻數占全國10.64％ 2025／10／28 嘉義縣 全國第五大養豬城市，豬隻占全國6.7％ 備註：屏東縣（全國第二大養豬城市，占全國21.67％）、彰化縣（全國第三大養豬城市，占全國13.85％）等其餘16個縣市，目前觀望中。





許多縣市之所以對禁止廚餘養豬仍處觀望態度，原因不難理解，包括未來的廚餘去化問題、豬農成本增加，都是背後阻力。在這樣的狀況下，雲林縣作為全國第一養豬大縣，卻能在7年前就落實禁止廚餘養豬，杜絕非洲豬瘟的可能感染源，其背後的模式值得全國參考。

廚餘分3類，解決20噸廚餘去化缺口

雲林環保局長張喬維接受《遠見》專訪表示，當時台灣也面臨境外非洲豬瘟的威脅，縣長張麗善決議全力推動禁止廚餘養豬，但雲林縣全縣每日的廚餘總量約落在50噸，縣內堆肥場每日的處理量能卻只有30噸，如果要禁止廚餘養豬，就必須先解決這20噸的缺口。

「所以針對廚餘的部分，我們就採分流的方式處理。」雲林將廚餘分成三類：生廚餘（約10噸）、熟廚餘（約20噸）、混合廚餘（約20噸），其中生廚餘大多為果菜殘渣，處理起來相對簡單，直接送到脫水設施去掉60〜70％的水分，剩餘30％左右的殘餘物轉做肥料；熟廚餘則進到化製廠，進行脫水與瀝乾，做成肉骨粉；混合廚餘才送到縣內唯一的堆肥場——南亞堆肥場製作堆肥，解決廚餘去化的缺口。

解決去化端的問題後，接下來的問題就是接收端了。張喬維說，縣府訂定廚餘收費標準，一桶（50公升）150元，並統一由清潔隊向餐廳等單位收取，收到的廚餘就到上述的三個分流進行處理。他坦言，當時確實面臨業者的不同意見，但透過溝通，包括「非洲豬瘟爆發，買不到豬肉難做生意」、「把水分瀝乾後，每天產生的廚餘量相對有限」等軟性訴求奏效，業者改變態度，願意配合縣府政策，整體執行下來，並沒有遇到特別大的反彈。

雲林環保局長張喬維。遠見資料庫

胡蘿蔔、棒子齊出，協助養豬戶轉型

接下來的執行面，張喬維指出，當時縣府棒子跟胡蘿蔔齊出，一方面嚴格禁止廚餘養豬，農政、環保、防疫三個單位聯合稽查，只要發現廚餘養豬就開單懲處；二方面也提供養豬戶轉型誘因，只要願意改用飼料，就給予補貼，穩健推動政策。

政策推動過程中，雲林縣也計畫提升堆肥場量能，透過跟南亞的協商，引入日本的「高速發酵場」技術，該場於2022年完工，大幅增加雲林縣堆肥場的處理量能，由原本的30噸翻倍至60噸，讓雲林有機會將轉型步伐邁至「廢棄物全循環」、「農業資源化」的路上，推動「雲溉肥」。

所謂的「雲溉肥」就是廚餘轉化的有機肥。張喬維解釋，當時雲林推動禁止廚餘養豬政策的另一個目標，就是希望將現有的化學肥，全部用有機肥做代替，一來顧食安，二來減少化學肥的使用量，以達到減碳目標。目前雲林縣所有的廚餘，已全都運到南亞堆肥場進行處理，截至目前為止，該廠已製成30餘萬包的有機肥，縣府再將這些有機肥用來推動食農教育，且成效顯著，農民使用雲概肥的占比不斷上升，「這些有機肥料，他們都搶著用」。

不只防堵非洲豬瘟，還要推廚餘發綠電

至於下階段的目標，雲林將朝廚餘「轉廢為能」邁進，張喬維說，縣府已在古坑溝子埧工業區規劃一個早期中心，希望接下來這些「有機事業廢棄物」，也能轉為能源使用，若發展順利，也可增加全國的綠電占比，切合國際永續潮流。

他也透露，雲林這整套做法，過去包括行政院、環境部、新北市、台中市、台南市等多個縣市都來參訪過，若中央有意將這套做法擴大至全國落實，「技術面應該不是問題」。

雲林透過分流、推動「雲概肥」及配套補助，有效化解廚餘去化挑戰，不僅降低非洲豬瘟風險，也推動農業循環再利用，其做法值得其他縣市借鏡參考。