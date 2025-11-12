雲林孕妻家中安胎…驚揭丈夫「摩鐵偷吃小三」！法院「1原因」只判賠25萬

雲林人夫趁妻子懷孕期間竟在汽車旅館大戰小三。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

懷孕當賢妻良母，丈夫竟在摩鐵大戰小三！雲林一名人妻結婚近4年，一直以為婚姻生活美滿幸福，怎料她後來才發現，丈夫竟曾趁她懷孕期間，多次與小三在汽車旅館偷情，讓人妻身心受創而決定提告求償。雲林地方法院審理後，透過對話記錄確認小三明知男方已婚，但仍介入婚姻，認定其行為重大侵害正宮配偶權，最終判小三須賠償25萬元精神慰撫金，全案可上訴。

根據判決書，雲林一名黃姓女子與蔡姓男子於2021年1月22日結婚，婚後育有2名未成年子女，結婚後的黃女全心經營家庭、照顧孩子，一直以為家庭和樂美滿，然而她在今（2025）年8月才發現，丈夫疑似在她2023年11月至去（2024）年2月懷孕期間，與小三多次前往汽車旅館發生性行為。直到黃女進一步質問，蔡男才坦承不貞行為。

黃女後來也向小三求證，對方同樣承認與蔡男發生關係。黃女因此罹患持續性憂鬱症，精神受創嚴重，最終決定提起民事訴訟，要求小三賠償慰撫金50萬元。

雲林地院審理此案，查閱通訊軟體對話紀錄發現，小三早已知道蔡男是有婦之夫，卻依然選擇多次與對方發生性行為，甚至還在正宮懷胎之時翻雲覆雨。由於案件審理期間，小三雖經合法通知卻未出庭辯論，也未提交任何書狀答辯，法院依據《民事訴訟法》第280條規定，視同小三自認事實。

法院指出，夫妻之間有誠實義務與共同生活的法益，然而小三明知蔡男已婚卻仍介入婚姻，屬於重大情節的不法侵害行為。法官審酌黃女是大學畢業，現擔任量販業課長，每年約領有50多萬元的年薪，並有貸款，且因此事至醫院就診，足認心理創傷確實非輕，並衡酌小三與蔡男發生不倫關係行為的次數、持續時間、黃女精神上所受痛苦等一切情狀，最終裁定小三需賠償黃女25萬元。全案仍可上訴。



