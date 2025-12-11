雲林季節限定「糖都嘉年華」甜蜜製造從蔗裡開始、五感體驗全面升級！

第二屆「糖都嘉年華」今日在虎尾建國眷村正式登場，今年以主題「甜蜜製造，從蔗裡開始」，活動期間辦理6場蔗糖甜蜜走讀、11梯次深度遊程、匯集20種甜品優惠、超過20場故事繪本導覽、26梯次糖廠秘境走讀、超過30場手做體驗、60梯次限定風味料理體驗等活動，再度開啟虎尾一年一度、只有這段時間、只有在虎尾才體驗得到的專屬製糖季節。伴隨甘蔗清香與五分車轟隆穿越的聲音，整個小鎮在此刻化為獨一無二的「期間限定糖都嘉年華」，全面展現虎尾作為「糖都」的文化底蘊與獨特魅力。

虎尾糖都嘉年華記者會。（雲林縣政府提供）

雲林縣長張麗善表示，虎尾糖廠是台灣糖業的重要見證，曾經的東洋第一大糖廠及深厚的糖業文化，不僅乘載許多日本和台灣共同回憶，現在更是全台唯一保有且能目睹五分車載運甘蔗之場域；每年12月至隔年3月的製糖期，是屬於雲林最具文化代表性的季節限定活動。

虎尾糖都嘉年華記者會。（雲林縣政府提供）

張縣長指出今年以更加升級的五感體驗為亮點，推出虎尾限定的製糖文化互動、限定時節才能品嚐的特色料理與專為糖都嘉年華開發的跨域合作活動，這次串聯虎尾的公私立單位，包含台糖砂糖事業部-虎尾糖廠、虎尾鎮公所、虎尾魅力商圈、雲林故事館、雲林記憶Cool、虎尾布袋戲館、虎尾眷村再生協會、華武壟觀光導覽協會等單位，並以建國眷村為核心場域，透過傳統技藝、地方故事、在地料理與遊程導覽，展現糖都特有的糖業文化風貌，讓更多民眾能以五感親身貼近製糖期間的文化脈動，共同感受虎尾的甜蜜魅力。

虎尾糖都嘉年華記者會。（雲林縣政府提供）

文化觀光處陳璧君處長表示，今年糖都嘉年華以「五感互動體驗」作為整體活動策畫核心，從視覺、聽覺、嗅覺、味覺到觸覺，完整串聯虎尾糖業文化特色。透過糖廠場域、糖業文史、季節限定風景與製糖香氣，搭配充滿參與感的體驗設計，讓民眾以多重感官重新理解虎尾作為「糖都」的文化底蘊。本次嘉年華希望讓大小朋友在沈浸式的五感旅程中，更深刻感受到在地糖業的歷史連結與城市風貌。

虎尾糖都嘉年華記者會。（雲林縣政府提供）

虎尾鎮長林嘉弘表示，製糖期間五分車穿梭在虎尾鎮是全國唯一的景像，吸引了全國民眾及鐵道迷佇足觀賞，為了強化糖都節慶品牌行銷效益，公所提供甫由民眾票選出的「虎尾虎」IP作為糖都嘉年華的行銷大使形象，並將於記者會活動現場，由虎尾鎮立幼兒園帶來首次亮相的虎尾虎專屬單曲及舞蹈，並推出虎尾虎IP限量三溫棒棒糖。活動期間更將結合虎尾魅力商圈超過20家店家，推出虎尾虎IP糖都嘉年華活動期間限定消費優惠。

虎尾糖都嘉年華海報。（雲林縣政府提供）

陳璧君處長指出，今年糖都嘉年華主題「甜蜜製造，從蔗裡開始」推出季節限定「糖都文化路徑導覽」，及多款「糖都限定」料理商品，打造完整的甜蜜行旅路線。虎尾建國眷村提供蔗香手抄紙、甘蔗板熱烙畫、甘蔗板拓印等期間限定活動。虎尾眷村再造協會亦推出以糖業文化延伸的特色料理，包括三溫糖眷村簡餐、玉子燒、空氣餅及親子喜愛的棉花糖體驗，讓遊客透過味覺重新連結眷村與糖業。

虎尾糖都嘉年華甜蜜製造可口飲品。（雲林縣政府提供）

此外，雲林記憶Cool及華武壟觀光導覽協會分別推出「糖業文化路徑」主題導覽；雲林故事館也推出糖業故事單元，以溫暖敘事帶領旅客深入認識虎尾與甘蔗的百年記憶，使糖都嘉年華成為兼具文化深度與旅行樂趣的年度盛事。

虎尾糖都嘉年華甜蜜製造，能讓人墜入愛河的冰品。（雲林縣政府提供）

文化觀光處表示，冬末春初的雲林活動陸續展開，糖都嘉年華在虎尾甜蜜登場，後續還有「北港燈會」、「草嶺石壁櫻花季」等精彩活動。更多活動詳情可至「慢遊雲林」FB粉絲專頁及「慢遊雲林APP」查詢，歡迎大家前來雲林，品味糖都的甜蜜與魅力！

虎尾糖都嘉年華甜蜜製造，能讓人墜入愛河的甜品。（雲林縣政府提供）

