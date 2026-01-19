雲林守護小騎士 3500單車通勤生獲配LED反光背心

（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）雲林曾發生過學生騎單車返家發生憾事，為強化學生騎乘自行車安全，縣府攜手北港朝天宮替全縣小騎士添購高辨識度LED反光背心，給3500名騎單車學生，守護交通安全。

根據雲林縣教育處統計，縣內超過180所縣立國高中小，騎乘自行車通勤的學生約有3500人，其中縣立高中278人、國中2825人、國小397人。

雲林縣教育處今天在南陽國小舉行「守護小騎士交通安全」記者會，縣長張麗善等人為學生們穿上反光背心。

雲林縣議會副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，考量縣府財政，同時也希望雲林學生們上下學騎乘腳踏車時，都能受到媽祖庇佑，由朝天宮贊助5000件LED反光背心經費，祝福學生們在媽祖婆庇佑加持下，出入有如與神同行，平安順遂。

張麗善指出，多年前一名國中孩子放學騎乘腳踏車返家途中，因天色昏暗遭後車追撞發生憾事；尤其時序入冬，學校放學時段天色漸暗，學生夜間返家時，更需要妥善安全防護。

張麗善表示，縣府為全縣騎乘自行車上學、放學學生配備具高度辨識度的反光背心，盼有效提高駕駛人警覺、降低車速、增加禮讓空間，確保學生行車安全，不僅是交通安全的強化，也是對每個孩子的守護。

另外，縣府也聘任縣內退休校長，深入校園協助推動交通安全外，期盼透過系統性輔導與跨單位合作，落實推動交通安全，建構更安全學習環境，呼籲家長及所有用路人共同攜手，守護每個孩子的平安回家路。（編輯：陳仁華）1150119