雲林宜梧滯洪池轉型！露營區結合生態觀光新亮點

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

雲林縣口湖鄉公所規畫結合露營區發展宜梧滯洪池，帶動雲林沿海觀光。（口湖鄉公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為提升口湖鄉防洪能力，兼顧生態保育與觀光發展，推動「宜梧滯洪池水環境改善計畫」，口湖鄉公所10日表示將規畫增加樹木種植、營造綠蔭環境、強化景觀特色等，結合露營區打造雲林特色景點，希望吸引北港朝天宮、武德宮上千萬人次遊客前來口湖鄉遊憩，帶動地方觀光產業。

宜梧滯洪池前身為台糖宜梧農場，因地層下陷加上海水倒灌，導致農場長年積水不退，民國102年改建為滯洪池，面積達120多公頃，分為南、北2池，是雲林最具規模的滯洪池，有效改善口湖鄉淹水問題，茂密的林地更衍生豐富自然生態，被譽為「雲林日月潭」、「海角祕境」，極具發展潛力。

廣告 廣告

口湖鄉長李龍飛與縣議員黃文祥，偕同雲林縣政府城鄉發展處、水利處及嘉義大學專家學者，前往宜梧滯洪池現地勘察，討論未來景觀優化及提升遊憩品質方向。

李龍飛表示，宜梧滯洪池擁有優美的水域景觀與豐富生態資源，配合露營區的設置，未來將朝向增加樹木種植、營造綠蔭環境、強化景觀特色等方向規畫，希望提供民眾更舒適的休憩空間，讓遊客能在湖畔露營、騎乘自行車、欣賞自然美景，享受悠閒時光。

李龍飛說，口湖鄉內除宜梧滯洪池規畫露營區，還有海口故事園區露營區，鄉公所將加以整合，融入漁村故事與在地文化，打造別具特色的觀光休閒景點，讓2露營場域相互呼應，形成雲林濱海低碳旅遊雙核心。

黃文祥指出，為營造特色露營區，公所規畫增加樹木種植，有不少口湖鄉民向他建議種植鳳凰木，5月至7月花期一片火紅美麗壯觀，且適逢學校畢業季，可吸引眾多學子來露營賞花。

更多中時新聞網報導

胰島素偏高 斷食減肥恐掉肌肉

徐佳瑩高爾宣飆唱 催生年底新作

《WILD WILD》猛男來台 難忘胸肌被抓腫