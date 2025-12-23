雲林宣示「淨零宣言承諾」 打造淨零綠校園

面對全球氣候變遷與永續轉型趨勢，雲林縣長張麗善與教育處長邱孝文在「全縣校長環境教育研習」中，帶領全縣校長宣布全面啟動「淨零宣言承諾」行動，未來會以品德為根、減碳為首，全校參與為力，永續共學為目標，開啟環境永續教育新篇章，正式推動「淨零綠校園」行動的縣級治理工程，邁向更具系統性的永續教育新里程。

張麗善縣長指出，雲林縣重視品德教育，特別強調「禮義廉恥」是教育最根本的價值。而在當前的永續時代，品德的範疇也從人際倫理延伸至自然與環境，發展出「環境倫理」。他並勉勵校長們，一同打造資源循環、低碳綠校園的學習環境張縣長勉勵校長們，一同打造資源循環、低碳綠校園的學習環境。



教育處長邱孝文表示，環境教育即是品德教育的延伸，是對他人、對土地、對下一代共同承擔的責任。他說，透過此次宣言行動，不僅是雲林縣環境教育的深化，更是為下一代打造「能看見未來」的學習環境。