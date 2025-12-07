雲林家扶歲末園遊會登場 企業與社區愛心齊聚送暖

雲林家扶一一四年歲末園遊會頒發自強模範家庭，雲林縣長張麗善(中)出席雲林家扶歲末園遊會，蒞臨現場支持並鼓勵家庭堅毅的精神。(記者劉春生攝）

今(七)日雲林家扶中心於虎尾農博園區舉辦「被」愛包圍 溫暖隨行歲末園遊會，邀請家扶服務家庭「回娘家」，在歲末時節相聚同歡，活動結合社會各界愛心，現場氣氛溫暖熱鬧；縣長張麗善除親自到場致意，更以實際行動捐款響應家扶服務，與雲林家扶主委陳燦勳及多家企業團體一同支持弱勢家庭。

縣長張麗善表示，在這個寒冬送暖的時節，她要特別感謝家扶中心長期以來的付出，服務超過上千戶弱勢家庭，不但透過募款提供獎助學金，讓國小到大專院校的孩子能安心求學、無後顧之憂，更在家庭脆弱時，提供物資、陪伴、關懷與支持，協助提升家庭韌性，這些努力都令人深受感動。

張縣長指出，家扶不僅照顧孩子，也見證許多自立自強家庭的成長故事，是台灣社會穩定的重要力量，所以當家扶募款面臨挑戰，她都希望更多善心人士能拋磚引玉，集結力量一起支持家扶的工作。而每年寒冬送暖活動，社會各界自動自發提供攤位、美食與物資，與家扶中心的家庭分享溫暖與關懷，這份愛心凝聚的畫面令人感動，值得社會大眾持續支持，希望大家一起讓愛永續。

雲林家扶主委陳燦勳表示，每年十二月的第一個星期日，是雲林家扶家庭大團圓的日子，今年有近一千個家庭、約三千位家人一起參與，社會各界也熱情響應，提供約六十個免費攤位，讓大家盡情品嘗美食、享受遊戲，同時更捐贈白米、麵條、食用油、衛生紙及一床兩用被等物資，所有的愛心物品都將在今天全數發送給到場的家庭，讓每位家人都能滿載而歸。他感謝社會各界的善舉，共同促成這場充滿溫馨與希望的歲末活動，謹代表雲林家扶中心向所有支持者致上最誠摯的感謝。

園遊會規劃六十個攤位，由社區愛心人士與企業團體主動響應，不收費提供家扶家庭享用，活動中亦特別表揚十八位雲林家扶自強家庭，肯定家長在經濟壓力與生活挑戰下，仍堅韌扛起家庭責任、照顧子女與長輩，是社會的學習典範。

雲林家扶中心指出，活動贊助與協辦單位包括鈺齊國際、憶霖企業、福德巧新基金會、雲林縣聚德功德會、斗六科技高爾夫球會、震旦陳永泰公益信託、雲林縣肉品市場、大勝化工、源順食品、福添福慈善基金會、佛教淨土院慈善會新北分會、正隆公司暨鄭火田慈善基金會、虎尾獅子會、彰化圓夢行善團、銓泰環能等企業與團體，共同以物資捐贈、攤位支持及志工服務，展現公私協力守護弱勢的力量。

張縣長進一步表示，縣府持續以家庭為中心、兒少最佳利益優先為核心，推動社會安全網強化計畫、托育與教育補助、急難紓困及就業銜接等多元措施，並與雲林家扶等民間專業團體緊密合作，讓支持服務能深入各鄉鎮與偏鄉角落。透過政府資源與民間力量的結合，期盼陪伴更多家庭度過難關，讓孩子在安全、穩定且有愛的環境中成長。

雲林縣政府社會處表示，未來將持續與雲林家扶中心及各社福團體攜手合作，擴大對弱勢家庭的服務量能，也歡迎更多企業與社區加入支持行列，一起在歲末年終之際，把「被」愛包圍的溫暖送進每一個需要關懷的家庭。