雲林家扶祖孫和服初體驗 澄霖沉香送暖迎新春

雲林家扶邀請29位阿公阿嬤到澄霖沉香體驗穿和服，並安排玫琳凱專業彩妝師為阿嬤畫上美美的妝髮。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】農曆新年前夕，雲林家扶中心攜手澄霖沉香味道森林館，邀請29位家扶阿公阿嬤與孫子們同遊雲林知名日式庭園，展開一場溫馨又難忘的祖孫文化體驗。長輩們首次穿上和服、漫步落羽松與日式庭園景致中，不僅感受沉香園區的靜謐之美，更提前收到澄霖沉香董事長陳品宏致贈的新年紅包與關懷祝福，現場洋溢滿滿年節喜氣與溫暖人情。

澄霖沉香邀請雲林家扶阿公阿嬤穿上和服，漫步澄霖沉香味道森林館日式庭園，在落羽松美景中留下溫馨合影。（圖／記者洪佳伶攝）

此次活動由「澄霖董娘」、「澄霖寶寶」率領園區代言團隊，包括「軒示主權」、「台灣馬東」、「朵芮蕬」、「鳥哥Bigboss」等人引導，陪伴家扶祖孫們身著和服，漫遊落羽松秘境、台版兼六園、小動物園區，近距離欣賞小白兔、烏龜、綠頭鴨與小羊等可愛動物。優美靜謐的沉香庭園，讓阿公阿嬤們流連忘返，紛紛向社工表示希望能再次「香」約澄霖，享受這份難得的悠閒時光。

雲林家扶委員李美惠特別感謝澄霖沉香董事長陳品宏的用心規劃，不僅率領團隊全程陪伴祖孫遊園，更結合澄霖生醫國際捐助15萬元作為家扶春節關懷金，並加碼致贈每戶祖孫2,000元鼓勵金，提前為家扶家庭送上滿滿的新年祝福，期盼家扶親子在新的一年福氣滿堂、好運「馬」上來。

澄霖沉香董事長陳品宏致贈新年紅包，提前送上農曆年關懷與祝福，現場洋溢溫暖年節氣氛。（圖／記者洪佳伶攝）

活動當天正值落羽松轉為金黃與橘紅交錯的最佳時節，水面倒影如詩如畫，成為雲林必拍景點之一。「澄霖董娘」、「澄霖寶寶」牽著穿上和服的阿公阿嬤與小孫子們拍照留念，長輩們更開心地拿出手機請社工協助拍下美好回憶，直呼春節連假不用遠行人擠人，來澄霖沉香就能感受滿滿年味。70歲的蔡阿祖感性分享，已十多年未曾外出旅遊，這次在社工多次邀約下成行，走進園區瞬間就被美景震撼，直說宛如月曆風景照。除了和服體驗，園區還安排彩妝服務與貼心餐點，並致贈沉香系列沐浴與香氛好禮。

澄霖沉香董事長陳品宏與家扶孩童一同舞獅，象徵揮別過去一年煩惱、迎接新年福氣與好運。雲林家扶主任廖志文感激澄霖沉香之旅享受園區放鬆舒壓，和服體驗更是阿公阿嬤們歡笑不斷，尤其「沉香禮盒」讓家長們在家舒緩放鬆新的一年「馬」上好幸福。