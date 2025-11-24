雲林家扶籌募不易，歲末園遊會盼各界同伸援手。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林家扶歲末冬暖園遊會將於十二月七日，在虎尾農博公園舉行，大環境加上通膨影響，雲林家扶欲提供近千戶家庭每戶一床石墨烯兩用被，還有各項民生物資籌募不易、民生物資欠缺不足，僅籌募所需經費二三○萬元的約三成。雲林震旦辦公設備率先響應捐助十萬元、福德巧新基金會得知接力響應贊助二十萬元，期照顧家扶弱勢家庭。

「助貧~就是把社會關懷傳承至下一代」。雲林家扶感謝雲林震旦辦公設備張育維經理率領同仁連續九年響應家扶歲末園遊會，發動近五十位親子投入服務志工行列協助發放物資，挹注十萬元助歲末為家扶家庭帶來力量與希望。

廣告 廣告

雲林家扶籌募不易，歲末園遊會盼各界同伸援手。（記者陳正芬攝）

張育維經理及團隊說，家扶歲末贊助款低迷，特與震旦總部將十萬元捐款儘速核撥，穩定家扶社工經費上憂慮。震旦雲林自一○五年起長期力挺家扶，年年同仁投入志願協助，更帶著家人一起送暖發放物資，猶如是雲林震旦『親子家庭日』，籲請各界同伸援手「被」愛包圍家扶扶助家庭。

雲林家扶五十二歲張媽媽說，只要不放棄，永遠都有希望。與小六女兒相依為命，罹患肝癌第四期健康、婚姻與工作多重打擊，是縣府低收入補助戶，在最艱難時刻雲林家扶提供各項民生物資減輕龐大生活開銷壓力，若沒家扶陪伴與扶持真的不知如何走下去，歲末園遊會就像回娘家，謝謝支持家扶的所有善心人士。

雲林家扶主任廖志文說，家扶募集服務家庭民生物資與石墨烯兩用被一床約需千元，期各界支持陪伴服務家庭開心回娘家。歲末園遊會現場有美食、遊戲攤，還有氣墊式遊戲區，六十園遊攤位都是各界無償公益擺設招待服務家庭，讓歲末園遊會活動能順利舉行。