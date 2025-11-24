雲林家扶籌募慘兮兮 歲末急盼各界伸手度難關

雲林家扶邀請大家關心歲末園遊會，感謝震旦辦公設備捐贈十萬元活動經費。(記者劉春生攝)

▲雲林家扶邀請大家關心歲末園遊會，感謝震旦辦公設備捐贈十萬元活動經費。(記者劉春生攝)

雲林家扶五十二歲張媽媽說：只要不放棄，永遠都有希望。與小六女兒相依為命，罹患肝癌第四期健康、婚姻與工作多重打擊，是縣府低收入補助戶，更在最艱難時刻雲林家扶社工溫馨關懷，提供各項民生物資減輕龐大生活開銷壓力，若沒有家扶陪伴與扶持真的不知如何走下去，想參加十二月七日歲末園遊會就像回到娘家，特別謝謝支持家扶所有善心人士，有您們才有仍呼吸的我，會勇敢堅強的活下去。

廣告 廣告

雲林家扶歲末冬暖園遊會於十二月七日舉行，但籌募僅能以慘兮兮回應，又碰上颱風、豪雨天災加上通膨情形盪至谷底，不僅民生物資欠缺不足，就連所需經費兩百三十萬元都嚴重不足僅約三成。雲林家扶呼籲：欲提供近千戶家庭每戶一床石墨烯兩用被，還有各項民生物資，請幫助雲林家扶度難關，協助受服務家庭能歡喜回娘家團聚，請洽電：雲林家扶零五-六三二三二零零。

「助貧~就是把社會關懷傳承至下一代」。雲林家扶感謝雲林震旦辦公設備張育維經理率領同仁連續九年響應雲林家扶歲末園遊會，發動近五十位親子投入服務志工行列協助發放物資，挹注十萬元助歲末為家扶家庭帶來力量與希望。

雲林震旦辦公設備張育維經理及團隊表示：家扶歲末贊助款低迷，特與震旦總部將十萬元捐款儘速核撥，穩定家扶社工經費上憂慮。張育維說：震旦雲林自一零五年起長期力挺家扶，年年同仁投入志願協助，更是帶著妻小家人一起送暖發放物資，這是更是雲林震旦『親子家庭日』，現場更拿起溫暖的石墨烯兩用被，呼籲「被」愛包圍，邀請各界共伸援手。

福德巧新基金會得知經費嚴重不足，接力響應贊助二十萬元，期能照顧家扶弱勢家庭，讓十二月七日在農博公園有美食、遊戲攤，還有氣墊式遊戲區，民生物資與今年特地準備石墨烯兩用被可贈所有家庭，六十園遊攤位都是各界無償公益擺設招待服務家庭，讓歲末園遊會活動能順利舉行。

雲林家扶廖志文主任表示：從服務的張媽媽身上，家扶更有責任與必要募集相對民生物資與石墨烯兩用被一床約需千元，民生物資包括：罐頭、香皂、牙膏、洗碗精、乾糧餅乾、調理食品包、泡麵、保久乳…等基本物資，期盼各界贊助支持，陪伴雲林家扶服務家庭開心回娘家。