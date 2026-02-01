雲林家扶長輩和服初體驗

雲林家扶邀請梅林凱彩妝師為阿嬤體驗穿和服。（記者劉春生攝）

雲林家扶郭阿嬤從澄霖沉香董事長陳品宏手中接到紅包驚喜：第一次來澄霖沉香、穿和服，走進日式庭園景致真水，還收到即將到來農曆年第一個紅包。讓郭阿嬤喜出望外直跟陳品宏董事長道謝，更祝澄霖沉香萬馬奔騰一馬當先。

雲林家扶阿公阿嬤人生初體驗，穿上和服走進雲林好地方～澄霖沉香味道森林館在『澄霖董娘」、「澄霖寶寶」率領團隊～「軒示主權」、「台灣馬東」、「朵芮蕬」、「鳥哥Bigboss」等引導下，身著和服帶著二十九位阿公阿嬤跟孫子們，走進落羽松區、台版兼六園區還有小白兔、烏龜、綠頭鴨、小羊等可愛動物園區，優美徜徉在澄霖沉香園區，大家異口同聲向家扶社工要求：讓我們漫步「香」約在澄霖，享受寧靜沉香庭園意境。

雲林家扶委員李美惠謝謝澄霖沉香董事長陳品宏，率領園區代言人陪伴家扶阿公阿嬤遊園，更結合澄霖生醫國際捐助十五萬元家扶春節關懷金，還特別贈送每戶祖孫兩千元鼓勵金，勉勵家扶親子福馬奔騰好運滿堂開，讓雲林家扶祖孫們提前獲得迎新年紅包。

澄霖沉香的「澄霖董娘」、「澄霖寶寶」率領團隊們也身著和服，牽起穿上和服家扶阿公阿媽還有小孫子的手，來到雲林縣最強落羽松必拍的景點，尤其現落羽松金黃與橘紅交錯時刻，倒映水中如詩如畫，都讓家扶阿公阿嬤為之瘋狂，紛紛拿出手機請家扶社工們要拍美美的紀錄，回家給孩子們看，春節年假不用到外地人擠人，來澄霖沉香就對了。

雲林家扶七十歲的蔡阿祖都說十幾年沒出外地了：若非是家扶社工老師數次聯繫，確定來看看澄霖沉香！走進來剎那～哇真像月曆風景照美得很，日本庭園、小橋流水、神社可愛動物區，第一次穿和服真有趣。穿梭在蒼鬱老松靜謐盤踞園區～好舒服，又看到琳凱彩妝團隊幫阿嬤彩妝，還用餐贈送沉香控油皂、淨白香氛皂、沉香沐浴乳等好禮，真要感謝董事長陳品宏熱心盛情招待。

澄霖沉香董事長陳品宏董事長更在園區與家扶小朋友們舞獅，古木老松庭園美景，象徵過去一年「蛇」麼煩惱都拋開、福運「馬」上來。雲林家扶主任廖志文感激澄霖沉香之旅享受園區放鬆舒壓，和服體驗更是阿公阿嬤們歡笑不斷，尤其「沉香禮盒」讓家長們在家舒緩放鬆新的一年「馬」上好幸福。