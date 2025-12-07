雲林家扶「被愛包圍」歲末園遊會登場 近千家庭回娘家感受暖冬祝福

雲林家扶歲末園遊會登場，張麗善縣長鼓勵民眾用行動守護弱勢家庭、讓愛永續循環。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林家扶於今（7）日於虎尾農博園區盛大舉辦「被愛包圍・溫暖隨行」歲末園遊會，邀請近千戶、約三千位服務家庭「回娘家」同歡。活動匯聚政府、企業、社區與志工的力量，現場超過60個免費愛心攤位、美食與遊戲設施，打造溫馨熱鬧的歲末同樂會。縣長張麗善、雲林家扶主委陳燦勳及多家企業與團體皆到場共襄盛舉。

雲林家扶歲末園遊會登場，60攤位集結愛心熱鬧滾滾，近千戶、約三千位服務家庭回娘家感受暖冬祝福。（圖／記者洪佳伶攝）

縣長張麗善表示，家扶中心長期陪伴上千戶弱勢家庭，提供獎助學金、物資與陪伴關懷，是穩定社會的重要力量。她也感謝各界在寒冬送暖之際伸出援手，以實際行動支持家扶的服務工作，包括贊助物資、提供攤位與志工服務，使弱勢家庭在歲末時刻感受社會滿滿的支持。

廣告 廣告

雲林家扶歲末園遊會登場，60攤位集結愛心熱鬧滾滾，近千戶、約三千位服務家庭回娘家感受暖冬祝福。縣長張麗善致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林家扶主委陳燦勳指出，每年12月第一個星期日是雲林家扶家庭的大團圓日，今年更有近1000個家庭參與。企業、團體及善心人士熱情響應，捐贈白米、麵條、食用油、衛生紙、民生用品及「石墨烯兩用被」等物資，並提供免費攤位讓親子共享美食與遊戲。他特別感謝張麗善縣長個人贊助10萬元，以及立委張嘉郡協助補齊尚缺的物資，使活動順利舉辦。

雲林家扶歲末園遊會登場，60攤位集結愛心熱鬧滾滾，近千戶、約三千位服務家庭回娘家感受暖冬祝福。雲林家扶主委陳燦勳致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

活動中表揚18位雲林家扶自強家庭，包含越南新住民梁月草、大陸籍媽媽江海英等家長，他們在經濟壓力、語言文化挑戰或家庭變故中仍堅忍面對生活、照顧子女，展現強韌生命力，成為社會的學習典範。會場亦能看見跨國志工的身影，虎尾科技大學來自印尼與越南的7位國際學生以多國語言協助服務，展現無國界的溫暖關懷。

雲林家扶歲末園遊會登場，活動中表揚18位雲林家扶自強家庭。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林家扶中心指出，活動贊助與協辦單位包括鈺齊國際、憶霖企業、福德巧新基金會、雲林縣聚德功德會、斗六科技高爾夫球會、震旦陳永泰公益信託、雲林縣肉品市場、大勝化工、源順食品、福添福慈善基金會、佛教淨土院慈善會新北分會、正隆公司暨鄭火田慈善基金會、虎尾獅子會、彰化圓夢行善團、銓泰環能等企業與團體，共同以物資捐贈、攤位支持及志工服務，展現公私協力守護弱勢的力量。

雲林家扶歲末園遊會登場，近千戶、約三千位服務家庭回娘家感受暖冬祝福。（圖／記者洪佳伶攝）

今年園遊會攤位提供雞蛋糕、關東煮、炸蚵嗲等美食及氣墊遊戲、彈珠台等娛樂設施，並有義剪服務讓親子煥然一新。雲林縣政府社會處表示，未來將持續與家扶及社福團體合作，強化家庭支持與弱勢服務，並邀請更多企業與社區參與公益行列，讓「被愛包圍」的溫暖持續走進每一個需要的家庭。

雲林家扶歲末園遊會集結超過60個愛心攤位，由企業、團體與社區善心人士共同響應，免費提供美食與遊戲，陪伴家扶家庭度過暖心歲末，雲林家扶主委陳燦勳等人感謝所有參與單位的暖心支持。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林家扶歲末園遊會集結超過60個愛心攤位，由企業、團體與社區善心人士共同響應，免費提供美食與遊戲，陪伴家扶家庭度過暖心歲末，雲林家扶主委陳燦勳等人感謝所有參與單位的暖心支持。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林家扶歲末園遊會集結超過60個愛心攤位，由企業、團體與社區善心人士共同響應，免費提供美食與遊戲，陪伴家扶家庭度過暖心歲末，雲林家扶主委陳燦勳等人感謝所有參與單位的暖心支持。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林家扶歲末園遊會集結超過60個愛心攤位，由企業、團體與社區善心人士共同響應，免費提供美食與遊戲，陪伴家扶家庭度過暖心歲末，雲林家扶主委陳燦勳等人感謝所有參與單位的暖心支持。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林家扶歲末園遊會集結超過60個愛心攤位，由企業、團體與社區善心人士共同響應，免費提供美食與遊戲，陪伴家扶家庭度過暖心歲末，雲林家扶主委陳燦勳等人感謝所有參與單位的暖心支持。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林家扶歲末園遊會集結超過60個愛心攤位，由企業、團體與社區善心人士共同響應，免費提供美食與遊戲，陪伴家扶家庭度過暖心歲末，雲林家扶主委陳燦勳等人感謝所有參與單位的暖心支持。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林家扶歲末園遊會集結超過60個愛心攤位，由企業、團體與社區善心人士共同響應，免費提供美食與遊戲，陪伴家扶家庭度過暖心歲末，雲林家扶主委陳燦勳等人感謝所有參與單位的暖心支持。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林家扶歲末園遊會集結超過60個愛心攤位，由企業、團體與社區善心人士共同響應，免費提供美食與遊戲，陪伴家扶家庭度過暖心歲末，雲林家扶主委陳燦勳等人感謝所有參與單位的暖心支持。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林家扶歲末園遊會集結超過60個愛心攤位，由企業、團體與社區善心人士共同響應，免費提供美食與遊戲，陪伴家扶家庭度過暖心歲末，雲林家扶主委陳燦勳等人感謝所有參與單位的暖心支持。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林家扶歲末園遊會集結超過60個愛心攤位，由企業、團體與社區善心人士共同響應，免費提供美食與遊戲，陪伴家扶家庭度過暖心歲末，雲林家扶主委陳燦勳等人感謝所有參與單位的暖心支持。（圖／記者洪佳伶攝）