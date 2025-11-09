雲林家扶300認養人與認養童相聚林內

舞蝶同樂、『芋』你相遇~雲林家扶認養人相見歡活動，七日假「林內紙蝶生態地景園區」辦理。一句「好久不見，你又長大了！」道盡認養人對認養兒少無盡的關懷，近三百位認養人與認養童一同團聚。七十七歲認養人王麗珠奶奶，擔任認養人已達四十一年之久從不間斷，協禧電機公司八年來，每年認養近百位家扶兒，每年樂此不疲來探視這群「兒女」。

林內鄉長劉姿言、林內鄉代會主席許林玉琴、林內鄉農會總幹事黃國洲等貴賓肯定在紫蝶公園辦理相見歡活動，同時介紹在地芋頭、木瓜..等特產，更感動認養人長期提供兒少的生活照顧與陪伴，讓家扶兒能夠過得幸福，就跟林內木瓜一樣，散發甜美的氣息，溫潤滋養，「紅透台灣」。

雲林家扶表示：認養人相見歡活動共有五十一名認養人、一百五十名認養童及九十九名家眷歡喜見面。為了讓全國各地的認養人都能看見雲林之美，今年特地選定林內的「林內紙蝶生態地景園區」辦理，邀請林內在地的美麗有約熱心協會準備木瓜炒米粉以及芋頭飯等特色佳餚，讓認養人及認養童歡喜見面之餘，更能一起感受雲林特色，讓這場相聚之旅不虛此行。