雲林將增設1副縣長 張麗善宣布陳璧君出任

縣長張麗善(左)宣布縣府文觀處長陳璧君(右)將出任雲林縣副縣長職務之榮耀。(記者劉春生攝)

雲林縣長張麗善二十日上午在斗六行啟紀念館，縣府辦理二O二五設計週主持頒獎典禮致詞中宣布中央在一一五年一月一日起，縣府增設副縣長一名，人選將由文觀處長陳璧君出任，藉今日活動會中先行宣布將在下週正式布達式，陳璧君處長出任三年以來青年才俊，相當活耀學士能力俱佳，把文觀處文化藝文推廣成果豐碩，獲得中央及文化部肯定，因此縣府在文觀處方面得來獎項甚多，給雲林縣不再是文化沙漠，帶來相當活耀與榮耀，提升地方藝文水準相當高，因此慣以來雲林廟宇參香香客變常客與觀光客，帶動雲林繁榮脾益甚大，因此張縣長特委以更上層樓副縣長更高階職務共同推動縣政發展。

陳璧君表示，希望利用最後一年，把七年累積下來成果進行跨局處、全面性的整合，重要的政策延續下去，未來不管是誰執政，好政策都不會因此中斷。