雲林將有「醫療雙核心」！劉建國爭取台大虎尾二期百億預算

歷經多年努力與跨部會協調，台大醫院雲林分院虎尾院區「第二期醫療大樓及綜合大樓新建工程」今日正式動土，由總統賴清德親自主持。賴清德致詞時回憶醫師時期，雲林重大急症需長途轉送至成大，深感在地醫療量能不足，因此肯定立法委員劉建國自2019年起全力奔走，促使計畫突破重重關卡，迎來雲林醫療史上關鍵的一刻。此工程總經費高達 129 億元，是雲林縣史上規模最大的公共建設，未來將帶動雲林朝醫學中心級能量邁進，強化急重症照護體系，預計 2029 年啟用。

總統賴清德出席典禮並致詞。（圖／總統府提供）

虎尾院區二期工程自 2019 年起由立委劉建國極力爭取。台大雲林分院馬惠明院長表示，近年兩項重大建設「國家級高齡研究中心」與本次「虎尾二期大樓」，都在劉委員催生下得以推進。尤其疫情期間營建成本暴漲近五成，計畫一度陷入停滯危機，劉委員再次奔走行政院促成預算追加，讓工程得以續命。他將臺大與雲林的事視為己任，院方深表感謝。

虎尾院區二期工程自 2019 年起由立委劉建國極力爭取，在中央支持下從65億來到129億。（圖／總統府提供）





劉建國表示，虎尾二期預算從原先 65 億一路提升至 111 億，如今再增加到 129 億元，中央的支持至關重要。他感謝賴清德總統自行政院長任內即給予支持，也感謝蔡英文前總統、蘇貞昌前院長的全力相挺。肯定王崇禮、黃瑞仁到現任院長馬惠明，歷任院長皆為此案盡心投入。劉建國說多次質詢、會勘及無數次協調會向中央請命，只為「讓雲林的長輩不必再跨縣市就醫」，讓醫療資源真正回到在地。除成功爭取虎尾二期醫療大樓之外，因應超高齡社會，劉建國自前總統馬英九執政時期即著手爭取「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」落腳雲林。該中心由中央投入 39 億 經費，將作為全國高齡政策的核心智庫，也能就近服務雲林長輩，落實「在地健康老化」。

劉建國認為未來兩大建設完工後，將成為中部醫療雙核心燈塔。（圖／總統府提供）





國家級高齡中心已於 2022 年 8 月動工，預計今年底完工、明年啟用；而今日正式動工的虎尾二期醫療大樓則象徵雲林醫療再升級、絕不被邊緣化。劉建國指出，未來兩大建設完工後，將成為中部醫療雙核心燈塔，並成為嘉南平原最具指標性的重症醫療與教學研究重鎮，對周邊縣市也將產生深遠正向影響。

