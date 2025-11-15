雲林將組團赴成都 取經世運會

雲林縣府耗資21億元新建雲林縣立田徑場，今年10月盛大舉辦全運會剛落幕。（本報資料照片）

雲林縣110年舉辦全國中小學運動會，114年承辦全國運動會剛閉幕，目前正爭取2033年世界運動會，將組團參訪今年圓滿落幕的成都世大運場地及活動內容。據了解，目前台灣僅有雲林縣與台北市有意爭取承辦2033年世界運動會，代表中華民國出線的機率不低。

雲林縣府耗資21億元新建雲林縣立田徑場，今年10月盛大舉辦全運會。除了游泳、馬術、自行車、划船、輕艇等項目比賽透過中華民國單項協會向外縣市租借場地。

縣長張麗善日前在縣議會回答縣議員廖偉晴質詢時鬆口表示，雲林縣累積110年全中運、114年全運會的經驗，已責成縣府團隊籌畫爭取8年後的2033年世運會，並將前往今年承辦世運會的大陸四川成都取經。

張麗善表示，2029年世運會由德國一個小鎮承辦，人口僅33萬人，交通也並非特別順暢。雲林縣立田徑場已完成，其他場館也整修就緒，只要再加把勁，成功爭取將是雲林一大榮耀。

廖偉晴另關切若爭取世運會，雲林縣是否要興建巨蛋？張麗善表示，爭取世界運動會的先決條件是「不要增加太多重大建設」，以免造成中央與地方的負擔，以現有的特色狀況來舉辦最好，且能取得較多認同。

2033年距今尚有8年，張麗善強調政策是延續的、必須從長計議，不會因哪一個縣長任期屆滿而停止；只要能奠定基礎、具備條件，站在雲林整體發展的考量，都應刻不容緩去爭取。

教育處長邱孝文表示，雲林縣若欲爭取承辦世運會，須先取得中華民國奧會同意。目前全台僅雲林縣與台北市表達意願，縣府將全力以赴，代表中華民國出線的機率不低。