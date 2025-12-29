雲林小貨車闖紅燈慘遭撞翻 幸2駕駛僅輕傷

中部中心／ 蔡松霖 雲林報導

開車上路務必遵守號誌！雲林北港鎮新南路與公園路口，就發生小貨車駕駛疑似闖紅燈，遭綠燈直行車輛攔腰撞上，小貨車被撞得翻車！附近熱心民眾紛紛上前幫忙，所幸兩名駕駛只有輕微擦傷。

開車在北港鎮馬路上，前方一路綠燈，不過駕駛也不敢大意，路口放慢速度，突然闖出一輛車，碰地撞上！





砰! 小貨車闖紅燈遭撞翻 直行小客車零件噴飛

雲林北港鎮新南路與公園路口 小貨車駕駛疑似闖紅燈 遭綠燈直行車輛攔腰撞上 小貨車當場翻車（圖／畫面來源:WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）





廣告 廣告

再看一次撞擊瞬間，就在過路口這一刻，左邊突然竄出一輛小貨車，煞車都來不及，碰地攔腰撞上，撞擊力道大，車身較高的小貨車當場被撞得翻車，自小客車也撞得車燈等零件噴飛好幾公尺。畫面被PO上網，看得讓人傻眼，到底是誰給小貨車駕駛的勇氣，紅燈竟然還直直行？









砰! 小貨車闖紅燈遭撞翻 直行小客車零件噴飛

雲林北港鎮新南路與公園路口 小貨車駕駛疑似闖紅燈 遭綠燈直行車輛攔腰撞上 小貨車當場翻車（圖／畫面來源:WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）









熱心民眾聽到巨響，出來幫忙。事故發生在23日上午8點多，33歲的王姓女駕駛開著自小客車在北港鎮新南路上直行，就在行經公園路口時，綠燈通過，20歲的許姓男子開著小貨車，趕著送貨、闖紅燈而來，自小客車煞車不及，直接撞上。整輛車側翻滑行，地上留下長長的刮痕。自小客車撞得的機油漏了一地，還好兩名駕駛都只有輕微擦挫傷，警方呼籲用路人行經路口，務必應守號誌指示，並儘減速慢行，確保安全。





砰! 小貨車闖紅燈遭撞翻 直行小客車零件噴飛

小貨車側翻 自小客車也撞得的機油漏了一地（圖／翻攝畫面）









原文出處：砰! 小貨車闖紅燈遭撞翻 直行小客車零件噴飛

更多民視新聞報導

婦人違規穿越馬路被車輛撞飛 驚悚瞬間全被拍下

蘆竹機車闖紅燈橫切車陣遭撞飛！男騎士左腿骨折送醫

勿分心! 台中母載幼子"彎腰拾物"失控自撞翻車

