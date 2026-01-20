雲林小騎士配備LED反光背心 學童交安再升級

經調查，雲林縣騎乘自行車上放學學生共約三千五百位，其中縣立高中有兩百七十八位，國中有兩千八百二十五位，國小有三百九十七位。為強化學生傍晚放學或夜間騎乘自行車的安全，雲林縣政府攜手北港朝天宮替全縣小騎士添購五千件配備高度辨識度LED反光背心，以提高駕駛人警覺性，守護交通安全。張麗善縣長指出，在夜色昏暗的時候，透過LED反光背心，讓駕駛能遠遠看見馬路的小騎士而提高警覺注意放慢車速，讓學生交通安全再升級。(見圖)

雲林縣政府十九日於南陽國小舉行「守護小騎士交通安全」記者會，縣長張麗善、雲林縣議會副議長蔡??、議員黃文祥、議員蔡孟真、北港鎮長蕭美文、北港鎮民代表會主席黃美蘭、縣府教育處長邱孝文、文化觀光處長謝明璇等共同出席關心LED反光背心傍晚夜間交通安全提升之助益。

張麗善縣長表示，雲林縣約有三千五百位騎乘自行車上放學學生，除要求每位學生自行車須有前、後車燈、反光條及配戴安全帽等配備，今年起再增加每位小騎士配備一件LED反光背心，有助於提升夜間辨識度，守護學生交通安全。

張麗善縣長指出，猶記得多年前一位國中孩子放學騎乘腳踏車返家途中，因天色昏暗遭車子從後追撞的憾事。尤其時序入冬，學校放學時段天色漸暗，學生從補習、社團或夜間活動返家時，更需要妥善的安全防護。此次，縣府為全縣騎乘自行車上放學學生配備具高度辨識度的反光背心，希望有效提高駕駛人的警覺、降低車速、增加禮讓空間，確保學生行車安全，不僅是交通安全的強化，也是對每位孩子的守護。

副議長蔡??表示，感謝各界共同關心孩子交通安全，考量縣府財政同時也希望雲林所有孩子們上下學騎乘腳踏車時，都能受到媽祖庇佑，由朝天宮贊助這五千件LED反光背心經費，祝福孩子們在媽祖婆庇佑加持下，出入有如與神同行，平安順遂。

張麗善縣長特別感謝副議長也是北港朝天宮董事長蔡??得知此事，透過朝天宮董事會補助，捐贈五千件LED反光背心，讓善款發揮最高效益，讓媽祖愛心以及慈悲心，守護孩子更安心安全上路。

北港鎮蕭美文也說，非常感謝張麗善縣長、邱孝文處長，關懷小騎士交通安全，為全縣學童配備LED反光背心，讓小騎士在上課、下課時間非常的安全; 同時也由於縣府這些年對北港鎮公所所提包含南陽國小、北港國中通學廊道計畫大力支持，使公所能如期執行，讓學生通行更加安全。

縣府教育處長邱孝文指出，守護孩子交通安全是縣府最重要事情，更是責無旁貸。雲林縣每位學生自行車除有前後車燈、反光條、配戴安全帽及LED反光背心外，亦結合校園交通安全課程，讓學生透過情境示範與影片教材，了解夜間行車的風險與正確防護方式，透過「看得見、才安全」的概念，讓學生在日常通行中更具備自我保護能力。

邱孝文處長也強調，守護學生安全不僅止於設備補充，更重要的是用路禮儀與彼此關懷，我們鼓勵學生在路上遇到每天為校園交通付出的志工與老師，都能心懷感謝；同時，也期盼所有駕駛人共同以更友善的態度面對用路人，一起打造雲林更安全、更有人情味的交通環境。

另縣府也聘任縣內退休校長，深入校園協助推動交通安全外，期盼透過系統性輔導與跨單位合作，落實推動交通安全，建構更安全的學習環境，呼籲家長及所有用路人共同攜手守護每一位孩子的平安回家路。