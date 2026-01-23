雲林小騎士配備LED反光背心 學童交安再升級

雲林縣政府日昨於南陽國小舉行「守護小騎士交通安全」記者會，透過LED反光背心配備，有助於提升夜間辨識度，守護學生交通安全。



（記者劉春生攝）

經調查，雲林縣騎乘自行車上放學學生共約三千五百位，其中縣立高中有兩百七十八位，國中有兩千八百二十五位，國小有三百九十七位。為強化學生傍晚放學或夜間騎乘自行車的安全，雲林縣政府攜手北港朝天宮替全縣小騎士添購五千件配備高度辨識度LED反光背心，以提高駕駛人警覺性，守護交通安全。張麗善縣長指出，在夜色昏暗的時候，透過LED反光背心，讓駕駛能遠遠看見馬路的小騎士而提高警覺注意放慢車速，讓學生交通安全再升級。

雲林縣政府日昨於南陽國小舉行「守護小騎士交通安全」記者會，縣長張麗善、雲林縣議會蔡副議長、議員黃文祥、議員蔡孟真、北港鎮長蕭美文、北港鎮民代表會主席黃美蘭、縣府教育處長邱孝文、文化觀光處長謝明璇等共同出席關心LED反光背心傍晚夜間交通安全提升之助益。

張麗善縣長表示，雲林縣約有三千五百位騎乘自行車上放學學生，除要求每位學生自行車須有前、後車燈、反光條及配戴安全帽等配備，今年起再增加每位小騎士配備一件LED反光背心，有助於提升夜間辨識度，守護學生交通安全。

張麗善縣長指出，猶記得多年前一位國中孩子放學騎乘腳踏車返家途中，因天色昏暗遭車子從後追撞的憾事。尤其時序入冬，學校放學時段天色漸暗，學生從補習、社團或夜間活動返家時，更需要妥善的安全防護。

蔡副議長表示，感謝各界共同關心孩子交通安全，考量縣府財政同時也希望雲林所有孩子們上下學騎乘腳踏車時，都能受到媽祖庇佑，由朝天宮贊助這五千件LED反光背心經費，祝福孩子們在媽祖婆庇佑加持下，出入有如與神同行，平安順遂。北港鎮蕭美文也說，非常感謝張麗善縣長、邱孝文處長，關懷小騎士交通安全，為全縣學童配備LED反光背心，讓小騎士在上課、下課時間非常的安全;同時縣府這些年對北港鎮公所所提包含南陽國小、北港國中通學廊道計畫大力支持，使公所能如期執行，讓學生通行更加安全。