雲林山海豔 展現農漁產實力

▲雲林縣府舉辦「山海豔」活動，成功串聯產地、餐飲與觀光，為地方產業加值。（記者劉春生攝）

雲林縣政府日昨於口湖鄉「台灣鯛生態創意園區」舉辦二零二六年「雲林山海豔」食漁教育推廣活動，結合在地漁產、農產為主力食材，透過旅宿、餐飲業者創意巧思，推出多道特色料理，展現雲林山海資源融合的豐沛「食魚力」，呈現兼具美味、教育與永續理念的山海盛宴。

縣長張麗善表示，去年底高雄市政府衛生局發生烏龍檢驗事件，一度對雲林台灣鯛產業造成衝擊，也引發外界對食安的關切。所幸在縣府、業者及漁民共同努力下，針對相關產品進行一連串嚴格檢驗，結果均為零檢出，不僅成功澄清疑慮，也讓消費者重新建立對台灣鯛及雲林農漁畜產品的信心。

張麗善指出，雲林縣對農漁畜產品品質一向嚴格把關，從產地到餐桌皆落實自主管理與安全檢驗，感謝口湖鄉漁業生產合作社總經理王益豐長期堅持品質原則，每位契作漁民對養殖管理的高度自律，才能確保產品符合最高標準，讓縣府對雲林漁產品安全深具信心。

她表示，「雲林山海豔」活動，結合劍湖山渡假大飯店、三好國際酒店、虎尾海中寶及好蝦冏男、口湖漁業生產合作社等在地業者，將海產、農產與畜牧產品完整整合，透過主廚巧手轉化為精緻年菜，不僅品質優良、價格實惠，也讓民眾在年節將近之際，能輕鬆上桌、安心享用，與家人團圓品嚐最具代表性的雲林在地好滋味。

張麗善表示，「雲林山海豔」不僅是一場料理展演，更是一堂寓教於樂的食漁教育課程。她期盼透過「山海豔」活動，成功串聯產地、餐飲與觀光，為地方產業加值。

口湖鄉漁業生產合作社總經理王益豐表示，雲林台灣鯛無論產量、品質與外銷實力皆為全台之最。感謝縣府在台灣鯛事件即時全力協助業者洗刷冤屈，將損害降至最低。合作社未來將持續提升品質，協助漁民拓展國際市場。

副縣長謝淑亞指出，健康是吃出來的，雲林擁有最優質的農漁畜產品，鼓勵民眾以行動支持在地農友，同時為自己與家人帶來健康。

口湖鄉長李龍飛表示，「雲林山海豔」是二零二六年首場重要推廣活動，感謝縣府以實際行動支持在地產業，誠摯邀請全國消費者到口湖選購優質農漁產品，歡度新年。

農業處長魏勝德表示，新鮮、安全與美味並呈的山海豔，展現雲林農漁業堅強實力，歡迎企業、公司來雲林舉辦尾牙宴，品嚐最棒的農漁畜產品，親近了解農漁業，實踐食農、食魚教育。