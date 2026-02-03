雲林崙背公墓淪垃圾場！祭紅外線監控半年抓30多人

崙背鄉羅厝公墓旁空地常遭民眾亂丟垃圾及農業廢棄物，崙背鄉公所裝設「紅外線攝影監控」一目了然。（崙背鄉清潔隊提供）

崙背鄉羅厝公墓旁空地因地處偏遠，常遭民眾棄置家庭垃圾及農業廢棄物，公所清潔隊為遏止歪風，去年7月起祭出「紅外線攝影監控」科技執法，半年內取締30多人。清潔隊強調，目前以勸導為主，要求違規者到隊說明並領回垃圾，若再犯將祭出重罰。

西螺、二崙及崙背地區的產業道路與大排堤岸，長期面臨農業廢棄物濫倒問題，崙背鄉羅厝公墓周邊近期淪為私人垃圾場，不僅破壞環境衛生，對亡者也很不尊重。

崙背清潔隊長曾淑貞指出，透過紅外線監視器畫面發現，許多違規者係利用夜間騎車或開車來偷丟，有老人、身障者、外籍移工。至今開出30多張勸導單，要求當事人到隊說明並學習正確的垃圾處理流程，開車者必須「原封不動載回」。

曾淑貞表示，希望民眾能知錯能改、自律，再犯才開罰，目前被取締到的民眾都是第一次，若考量裝設監視器一年仍無法改善，將採取拍到即開罰的措施，不過不少違規者為外籍移工，追蹤有困難。

曾淑貞強調，要尊重逝世之人，把廢棄物丟在墓地很不可取。

雲林縣環保局衛生管理科長葉增智指出，違反廢棄物清理法27條將裁處1200元到6000元以下罰鍰，農曆春節將到，民眾開始大掃除，如有舊家具等巨大垃圾清運，要先預約登記請公所清運，切勿心存僥倖，以免因小失大。

