雲林崙背公墓空地遭濫倒垃圾 科技執法半年開30單

1月21日下午2時許，民眾騎著機車到公墓旁空地，直接將兩包家用垃圾往空地裡丟棄，還有前一天20日晚上7時許，也是有民眾將垃圾拿到這裡隨手一仍，但這樣行為都已經被監視器畫面錄下，公所清潔隊馬上開出勸導單。

崙背鄉公所清潔隊長曾淑貞表示，「他們都騎摩托車過去就丟，過去還有發現開車的，開車的我們勸導之後都請他們自動載走。所以我想《廢棄物清理法》這部分，我們還是希望民眾能夠自律。」

當地民眾廖先生說：「都是車子開過就順手丟。不太了解是什麼人丟的，後來清潔隊有調監視器比對。」

崙背鄉清潔隊表示，這處空地鄰近崙背鄉羅厝公墓旁，平時比較少人車出入，但從去年開始陸續被亂傾倒農業廢棄物及家用垃圾，經公所去年7月增設監視器後，半年就開出30張勸導單，後續將研擬開罰。

曾淑貞說明，「會考量就是說，萬一真的是經過一年之後覺得勸導沒有效果，我們會考量直接來開罰。」

雲林縣環保局衛生管理科長葉增智表示，「若違反任意棄置的話，就違反《廢棄物清理法》第27條，將裁處1200元到6000元以下罰鍰。」

雲林縣環保局表示，接下來春節將到，有不少民眾開始大掃除，如果有舊家具等巨大垃圾清運得先預約登記，也呼籲民眾以正常管道清運垃圾以免觸法。