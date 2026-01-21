雲林崙背鄉圖書館落成 展現公私部門傳承客家文化

（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）台塑企業以促協金捐建雲林縣崙背鄉立圖書館，客委會和雲林縣府捐助內部空間設計，今天落成啟用，具體展現公私部門攜手推動客家文化傳承與公共建設的成果。

崙背鄉公所今天舉辦新圖書館啟用典禮，幼兒園孩童、國中小學生、老人會的長者上百人以人力傳書方式，從舊圖書館一路排到新址，協助搬遷上萬本書籍，最後由客委會主委古秀妃、崙背鄉長李泓儀等人將書籍上架。

古秀妃說，圖書館承載著語言文化學習的重要空間，閱讀可以使思考和文化提供，客委會在70處重要發展區，支持地方興建或修繕圖書館，推動「文化發電機」專案。

古秀妃表示，崙背鄉公所爭取到台塑企業以促協金捐建崙背鄉立圖書館，客委會補助經費完成內部軟硬體設備，所以中央、地方和企業共同打造好的閱讀空間，讓崙背鄉民與都市享有同樣的公共資源。

古秀妃指出，崙背、二崙鄉為詔安客最集中的部落，雖然近30年來地方人士對於詔安客語和文化保存不遺餘力，但語言文化流失相當嚴重，期盼圖書館未來可以匯聚學校、地方耆老等眾多力量，透過書籍、影音等方式，讓在地歷史記憶與生活智慧得以自然傳承。

崙背鄉公所說明，圖書館設計是以詔安客張廖家族的家廟崇遠堂為發想，以「廳下」（客廳）的概念象徵著族群、社區和文化凝聚，也運用在空間規畫配置上，館內設有樂齡閱讀區、主題沙龍區、鄉民會館和多元學習教室等空間，提供眾人有更舒適且現代化的閱讀與休憩場所。（編輯：李淑華）1150121