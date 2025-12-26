雲林崙背鄉長選戰 蔡旺源搶先藍綠表態

雲林縣崙背鄉民代表會副主席林金玲（左一）被視為國民黨角逐下屆崙背鄉長潛力人選，圖為雲林縣長張麗善（中）今年11月前往崙背鄉巡視颱風來襲整備工作。（本報資料照片）

民進黨籍崙背鄉長李泓儀8年任期明年屆滿，黨內尚無人表態接棒，藍營也未傳出有人爭取參選。無黨籍的崙背鄉農會祕書蔡旺源表態投入下屆鄉長選舉，其妻李麗華擔任農會總幹事約20年，蔡旺源則同時擔任農會祕書，夫妻長期在地方深耕。

李泓儀明年將卸任鄉長，外傳將轉換跑道參選第四選區縣議員，第四選區中崙背鄉籍的民進黨議員僅有洪如萍，地方上未傳出她有意轉換跑道的消息。

目前表態參選下屆崙背鄉長僅崙背鄉農會總幹事李麗華之夫、農會祕書蔡旺源一人。蔡旺源與妻子李麗華均在崙背農會服務約20年，經營層面不僅限於農會體系，基層實力不容小覷。

蔡旺源為無黨籍身分，在地方活動上較具彈性，一般認為他與民進黨有交情，但與立委劉建國的互動較不明顯。不過，民國112年3月間雲林縣長張麗善率團參訪日本東京食品展，蔡旺源與李麗華也隨團同行取經，同團的農會總幹事還有蔡武吉、李佩怡及黃萬聰。

地方選舉中，縣長選舉與鄉鎮市長選舉常呈現「母雞帶小雞」、「小雞挺母雞」的合作關係，縣長參選人會在各鄉鎮市物色合適搭檔，形成聯合戰線，蔡旺源的政治立場仍未有明確訊息。

泛藍陣營目前尚無人正式表態角逐崙背鄉長，國民黨籍、現任崙背鄉民代表會副主席林金玲地方評價頗高，被視為潛力人選。

林金玲擔任6屆鄉民代表，本屆首次擔任鄉代副主席，深耕基層23年，慈善團體也經常委託她協助尋找與救助資源，她本人常親自開著自用轎車載送行動不便的鄉民就醫，頗獲選民信賴。除民代身分外，林金玲同時維持務農，是地方知名洋香瓜達人。