雲林崙背驚傳意外 男子操作絞肉機右手遭捲入斷離

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（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣崙背鄉於今（12）日上午發生一起嚴重意外。一名26歲林姓男子在進行機械作業時，右上肢不慎被絞肉機捲入，導致右手慘遭斷離。雲林縣消防局於上午10時29分接獲患者自行報案，隨即緊急調派崙背分隊人車趕赴現場進行搶救。

救護人員抵達位於崙背鄉東興附近的魚池現場後，迅速展開救援。經初步評估，患者意識保持清醒，但現場經搜尋後並未發現其斷肢，研判該斷肢疑已在機具運轉過程中遭絞碎，無法尋回。

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針對患者傷勢，救護人員於現場給予緊急包紮止血等救護處置，隨後由北五91救護車將傷者送往國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院搶救。目前醫護人員正全力協助患者進行後續醫療照護。

針對這起駭人的機械意外，轄區相關單位已介入調查，將進一步釐清事發原因與機具操作程序是否有疏失，並呼籲作業人員務必落實機械防護與安全操作規範，以防憾事再次發生。