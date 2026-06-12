雲林工人右臂遭機具捲入！血跡斑斑「找不到斷肢」、疑被絞碎混成肉團

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記者林盈君／雲林報導

12日上午，雲林崙背鄉東興村某養魚池，26歲林姓工人操作絞肉機、準備魚飼料時，右手不慎捲入機具，整隻手臂當場被絞斷，與豬肉魚肉混成一團。林男忍受劇痛自行報案，消防人員獲報後趕赴現場，將他緊急送醫搶救，不過在現場並未搜尋到斷肢，初步研判，可能已被機具絞碎，事故原因有待進一步調查釐清。

雲林26歲林姓工人操作絞肉機、準備魚飼料時，右手不慎捲入機具，整隻手臂當場被絞斷。（圖／翻攝畫面）

據了解，林男於今天上午，在魚池邊操作絞肉機、製作魚飼料，結果右手不慎捲入機具、右上肢當場截斷，現場血跡斑斑，魚肉豬肉混成一團。林男忍痛自行報警求助，救護人員趕抵，所幸林男意識清楚，先幫他初步止血包紮後，送往台大醫院雲林分院斗六院區治療。

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而警消於現場未搜尋到斷肢，初步研判，可能已被機具絞碎，對此，警方表示，將持續追查事故發生的具體情況，並釐清是否有機械問題或工安疏失。

雲林26歲林姓工人操作絞肉機、準備魚飼料時，右手不慎捲入機具，整隻手臂當場被絞斷。（圖／翻攝畫面）

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