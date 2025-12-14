雲林巾彩節登場 邀民眾前進虎尾

雲林巾彩耕地藝術節臺北記者會，FOCASA馬戲熱力開場＋Show Girl跨界毛巾走秀亮相。（記者劉春生翻攝）

雲林虎尾是臺灣毛巾產業的核心聚落，全台約八成國產毛巾出自虎尾，承載著臺灣紡織工藝、地方就業與小鎮文化的深厚能量。為讓更多民眾在日常生活中重新看見「國產好巾」的價值與故事，社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會（以下簡稱毛巾科技協會）日昨於臺北舉辦「2025雲林巾彩耕地藝術節」展前記者會，正式揭開年度產業藝術節序幕，並宣布今年活動將以《巾彩大地秀WONDER-FIELD》為主題，邀請全國民眾於12月13―14日前進虎尾同心公園，走進雲林最柔軟也最有力量的節慶現場。

記者會一開場即由FOCASA馬戲團帶來精彩段落演出，以高張力的肢體與節奏感瞬間點燃全場氣氛，象徵今年巾彩節在「產業×藝術×生活」的跨界能量上全面升級。緊接著登場的Show Girl毛巾跨界時尚走秀，正是今年巾彩節「永續×共創」概念的精彩縮影———走秀全程以本次跨界合作的產品作為主角，讓毛巾不再只是日用品，而是能被穿上、被搭配、被重新想像的生活風格媒材。

此次以品牌聯名為核心精神的跨界走秀，由毛巾科技協會會員品牌共同參與，攜手雲林在地文化藝術、小農選品、社區力量及紡織產業綜合研究所，推出全新企劃「巾彩禮讚」。展演內容涵蓋雲林天然染色發展協會的植物染布與生活染作品、中華甲骨文藝術協會的書藝創作與文創延伸、華南社區發展協會的金牌農村逸品與山海獻禮，以及虎尾魅力商圈的多元好物，並與虎尾毛巾進行品牌、視覺與機能的創意結合，完整呈現跨域新風貌。此次跨界展演不僅展現地方創意量能，也凸顯虎尾毛巾在產品技術上的重要升級。透過導入科技機能材質、推動環保永續製程，虎尾毛巾在品級、功能與永續性能同步提升，展現出與全球永續趨勢接軌的轉型契機。更具意義的是，「巾彩禮讚」透過跨界共創，將毛巾與在地文化工藝、社區選品、小農好物整合為可收藏、可送禮、可分享的「巾彩生活提案」，讓消費者一次帶回虎尾的柔軟實力與土地故事，感受地方產業與文化共榮共好的新價值。

毛巾科技協會理事長巫金周表示，巾彩耕地藝術節邁入第七屆，今年持續以「產業推廣×生活體驗」為核心策略，透過裝置藝術、毛巾進化歷程展示、親子互動、跨界演出與市集展售，讓民眾從「認識毛巾、體驗毛巾、帶走毛巾」建立對國產毛巾的品牌記憶，深化「虎尾＝毛巾之都」的地方意象，讓產業被看見也被支持。

此次記者會最大亮點之一，是立法委員劉建國長期關注並協助虎尾毛巾產業升級，持續在中央與產業之間奔走媒合，讓「國產毛巾進入高頻使用場域」從政策倡議走向具體行動。劉建國委員指出，毛巾產業面對進口競爭與市場結構改變，需要的不只是活動曝光，更需要穩定且可長期延續的採購需求與通路信任。他強調：「虎尾毛巾是台灣的驕傲，但產業要走得長遠，不能只靠一次性的買氣，而是要讓國產好巾真正回到人民的日常。長照、護理、安養機構以及運動健身場域，每天都大量使用毛巾。只要我們把國產好巾媒合進這些高頻場景，就能為地方產業打開一條穩定、可持續的路。我持續拜會各體系反覆協調，就是希望讓善的循環成為產業的新底氣，讓虎尾毛巾用品質和故事站穩台灣、走向更大市場。」

在劉建國委員積極促成下，毛巾科技協會此次與四大重要企業／團體完成合作意向媒合，並於記者會現場進行MOU簽署儀式。